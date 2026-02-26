Ilie Bolojan, discuții cu Ursula von der Leyen la Bruxelles pentru deblocarea celor 231 de milioane de euro din PNRR

Prim-ministrul Ilie Bolojan susține o conferință de presă despre noile măsuri fiscale, la Palatul Victoria din București, 2 iulie 2025. FOTO: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen și alți lideri europeni pentru a debloca cele 231 de milioane de euro din PNRR. Pe agendă se află, de asemenea, prioritățile României pentru viitorul buget european de după anul 2028.

Prima întâlnire a premierului la Bruxelles este cu Roxana Mînzatu, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene, comisar pentru drepturi sociale şi competenţe, locuri de muncă de calitate şi pregătire.

Ulterior, Bolojan va discuta cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru economie şi productivitate, implementare şi simplificare, iar apoi cu Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene, potrivit programului oficial al vizitei.

Guvernul a anunțat că premierul va susține în fața liderilor de la Bruxelles prioritățile României pentru viitorul buget al UE de după 2028, aflat acum în plină negociere. Ilie Bolojan va pune accent pe păstrarea fondurilor pentru agricultură și politica de coeziune, dar și pe creșterea competitivității economice.

„Obiectivul este utilizarea eficientă a resurselor europene pentru proiecte de investiţii care să stimuleze creşterea economică în România”, a transmis Executivul.

De asemenea, se vor aborda aspecte legate de implementarea PNRR şi recuperarea celor 231 de milioane de euro, după adoptarea reformei pensiilor speciale ale magistraţilor.

Pregătirea vizitei de lucru la Bruxelles a inclus o discuție cu Nicușor Dan și o întrevedere de ultim moment, miercuri seară, cu europarlamentarii Coaliției. Premierul a căutat astfel să alinieze prioritățile interne cu agenda europeană.