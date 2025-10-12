Ilie Bolojan, la Oradea: „Hoția și lașitatea ne-au făcut rău. Aceștia sunt dușmanii noștri, nu alții”. Ce-și dorește după ce nu va mai fi premier

Premierul Ilie Bolojan, fost primar cu trei mandate la Oradea, a declarat duminică, în Piaţa Unirii, la festivităţile prilejuite de Ziua oraşului, că este mai îngrijorat de ceea ce depinde de români să facă decât ce nu depinde de ei, indicând hoția, deciziile proaste și lașitatea ca dușmani ai lor.

Ilie Bolojan a mers la Oradea, orașul în care a fost primar, pentru a participa la celebrarea zilei de 12 octombrie 1918 când Consiliul Național Român a declarat independența românilor din Transilvania, acțiune care a precedat Marea Unire de la 1 decembrie 1918, informează Agerpres.

„Am fost de multe ori aici în calitate de primar, dar astăzi vă vorbesc în calitate de prim-ministru. Şi dacă am ajuns prim-ministru, în primul rând, acest lucru se datorează oraşului Oradea şi oamenilor din acest oraş”, a spus Ilie Bolojan în discursul susținut în fața orădenilor din Piața Unirii.

Prim-ministrul a afirmat că, în afară de a-i respecta pe eroii şi oamenii care au făcut istorie pentru ţară, ziua de 12 octombrie este şi o zi de reflexie.

„În afară de ce au hotărât alţii pentru noi, în afară de relele care au venit peste noi, trebuie să recunoaştem că şi din interior ne-am făcut câteodată rău, că uneori laşitatea ne-a făcut rău, că uneori deciziile greşite ne-au făcut rău, hoţia ne-a făcut rău. Aceştia sunt duşmanii noştri, nu alţii. Şi atunci şi astăzi. Pe mine nu mă îngrijorează ceea ce nu depinde de noi. Pe mine mă îngrijorează ceea ce depinde de noi şi uneori nu facem, mă îngrijorează lipsa de responsabilitate, mă îngrijorează tolerarea incompetenţei şi uneori lipsa de respect faţă de români”, a spus Bolojan.

Şeful Executivului a afirmat că România trebuie să se dezvolta unitar, fără disparități mari între regiuni sau localități.

„Nu poate să fie bine în Oradea, sau la Constanţa, sau la Iaşi, sau la Sighetu Marmaţiei, sau la Turnu Severin, dacă nu este bine în ţară, în general. Şi aşa cum economiştii ştiu că ratingul unei localităţi nu poate să fie mai mare decât ratingul ţării, ca să ne ridicăm localităţile, trebuie să ne ridicăm ţara”, a afirmat Ilie Bolojan.

Înainte de a intra în mijlocul mulțimii unde a dat mâna cu mai mulți dintre orădenii prezenți, Bolojan s-a referit și la perioada de după înceterea mandatului de prim-ministru.

„Pentru mine este important ca, atunci când nu voi mai fi în funcţie – pentru că am ocupat toate funcţiile posibile, aşa a fost şansa pe care mi-aţi oferit-o dumneavoastră şi bihorenii şi alţii -, să nu-mi pierd calitatea de cetăţean. Vreau să rămân cu această calitate, iar când trec prin Oradea sau prin judeţul Bihor, ştiu că nu o să mă laude toţi, dar măcar să mă pot uita în ochii oamenilor, ştiind că am făcut ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine”, a mai spus Bolojan.