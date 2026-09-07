Ilie Bolojan menționeză două variante de guvern și întrebarea la care viitorul cabinet va trebui să răspundă

Premierul interimar Ilie Bolojan a spus că, indiferent de configurația viitorului guvern, acesta va trebui să găsească soluții pentru reducerea deficitului bugetar în 2027, în circumstanțe care vor fi nefavorabile pentru finanțele statului.

Într-o postare pe Facebook, Ilie Bolojan spune că schimbarea de direcție realizată de guvernul său a data rezultate, obținându-se reducerea deficitului bugetar și a cheltuielilor de personal ale statului.

Sursă: Facebook – Ilie Bolojan

„Deficitul a scăzut și anul acesta. În primele 7 luni din 2026 este mai mic cu 37% față de perioada similară din 2025. Fiecare punct de scădere ne apropie de echilibrul în care să consumăm ce producem, nu ceea ce împrumutăm”, a scris Ilie Bolojan.

Sursă: Facebook – Ilie Bolojan

Bolojan adaugă la bilanțul său și creșterea investițiilor publice, care au ajuns la 76 de miliarde de lei, în primele șapte luni, cu 15 miliarde mai mult decât în 2025. În ce privește contracția economică și scăderea consumului, premierul susține că s-a renunțat la consumul „pe datorie, cu bani împrumutați”.

„De acum, sunt două variante. Pe care dintre ele o vom vedea depinde de viitorul guvern. Pentru că, oricine vine, va trebui să răspundă la întrebarea: cum vom putea reduce deficitul din PIB în 2027 (5,3%) și în 2028, în condițiile în care granturile din PNRR nu vor mai fi, cheltuielile de apărare nu vor putea scădea, ci vor crește, iar salariile și pensiile vor trebui indexate și nu vor scădea ca pondere din PIB?”, crede Ilie Bolojan.

Tentația „de a deschide robinetul”

Prima variantă menționată de către liberal este ca viitorul guvern să nu continue reformele structurale și să cedeze tentației „de a deschide robinetul banilor și al consumului”, ceea ce va duce la situația mai rea decât cea anterioară, pentru că finațatorii își vor pierde definitiv încrederea că România își poate impune o disciplină bugetară.

„Avem nevoie rapid de un guvern care să consolideze ceea ce am reușit până acum, să continue schimbarea modelului economic de la consum spre investiții, să țină sub control cheltuielile statului, să colecteze eficient banii, pentru ca economia să crească natural, pe baze sănătoase, spre prosperitate reală”, este cealaltă variantă invocată de către șeful Guvernului.

„Un asemenea guvern poate fi condus doar de un premier responsabil, care înțelege exact situația, un premier dispus la efortul constant și adesea impopular de a face ce trebuie, nu ce sună bine. Un premier dispus să muncească pentru țară, cu mandatul pe masă, dacă e nevoie, și care are un program credibil de guvernare”, a conchis Ilie Bolojan.