Ilie Bolojan: „Ponderea cea mai mare la 90% din localități este la cheltuielile de personal” / „E anormal să ceri bani de la Guvern când tu ai personal excedentar și sectorul privat are nevoie de oameni”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, luni, la Digi24, că „singura formă rațională” de a adopta reforma administrației locale „este asumarea de răspundere, dar această asumare nu trebuie să se facă exclusiv pe acest proiect de lege”, ci poate să includă, de exemplu, și reforma din administrația centrală.

Premierul a spus că reședințele de județ și alte localități din România „au o situație financiară bună”.

„Gândiți-vă că dacă ai fabrica Dacia-Renault pe teritoriul tău, atunci, indiferent cine este primarul orașului Mioveni, ai o sursă de venit care nu te face dependent de bugetul de stat, dar acest tip de localități sunt la nivelul câtorva sute, 200-300, dar avem celelalte peste 3.000 de unități administrative. Acolo, cea mai mare parte a cheltuielilor, în afara banilor care vin de la Guvernul României pentru programele de investiții sau din fondurile europene, dacă le-au câștigat, sunt cheltuielile cu personalul, care ating valori de la 70% până la 100%”, a explicat Ilie Bolojan.

El a afirmat că pe lângă cheltuielile de personal mai sunt, de exemplu, cheltuielile cu iluminatul public și cele cu încălzirea școlilor, însă dacă vrei să faci reduceri de cheltuieli trebuie să intervii „acolo unde există ponderea cea mai mare – și ponderea cea mai mare la 90% din localitățile din România este la cheltuielile de personal”.

„Este anormal să ai primării care au un număr mai mic de angajați, deci primarul nu a făcut angajări, nu și-a angajat toată rețeaua de susținători locali sau rudele, și-au ținut lucrurile sub control, și avem alte sute de primării, tot din aceeași zonă de populație, care au un număr de angajați dublu, or aplicarea acestei reduceri la o cotă standard, care este stabilită în funcție de numărul de locuitori, ce arată? Arată că aproape jumătate din primăriile din România nu și-ar reduce personalul, înseamnă că n-au exagerat, iar jumătatea cealaltă ar trebui să facă reduceri de personal”, a continuat premierul.

„Sectorul privat are nevoie de oameni care să lucreze”

Ilie Bolojan a spus că „este anormal să vii să ceri bani de la Guvern, pe care nu îi mai avem, subliniez, pe care îi luăm cu greu de la oameni, pentru care plătim dobânzi importante, pentru că îi împrumutăm o bună parte, în condițiile în care tu ai personal excedentar care nu se justifică, în timp ce sectorul privat din România, și astăzi, are nevoie de oameni care să lucreze”.

„Că ne place, că nu ne place, o parte din oamenii care lucrează astăzi în administrație sunt convins că dacă mâine și-ar căuta locuri de muncă în sectorul privat, cu siguranță, o bună parte ar găsi locuri de muncă”, a adăugat premierul.

Întrebat dacă reforma administrației locale va intra în pachetul 3 de măsuri, el a răspuns: „Dată fiind complexitatea acestui pachet de administrație, cu foarte multe articole, cu prevederi care modifică destul de multe legi, singura formă rațională, ca să ai coerență în adoptarea pachetului, este asumarea de răspundere”.

„Această asumare nu trebuie să se facă exclusiv pe acest proiect de lege. Sunt alte lucruri care trebuie făcute”, a mai declarat premierul Bolojan, oferind exemplul reformei din administrația centrală.