Ilie Bolojan o acuză pe Lia Olguța Vasilescu că „îi sună pe colegii mei să le dea sfaturi ce să facă” / Replica edilului: „E ca la Radio Erevan”

Premierul liberal demis prin moțiunea de cenzură PSD-AUR, Ilie Bolojan, a sugerat că social-democrata Lia Olguța Vasilescu „a sunat lideri ai PNL să le explice ce au de făcut” în actuala criză politică. În replică, primarul PSD al Craiovei a spus că ea a fost cea sunată de „un lider PNL”, fără să îl și numească.

Liderul PNL a fost întrebat, luni seară, la Digi24, ce îi răspunde Liei Olguța Vasilescu, care acuza o încălcare a statutului PNL prin modul în care au decis liberalii să treacă în opoziție după ce a fost demis Guvernul Bolojan prin moțiunea PSD-AUR.

„Partidul Național Liberal și-a luat deciziile în forurile statutare, iar atunci când doamna Olguța Vasilescu îi sună pe colegii mei să le dea sfaturi ce trebuie să facă, ei știu ce trebuie să facă: altceva decât le spune ea”, a răspuns Ilie Bolojan.

Întrebat ce liberali au fost sunați de social-democrată, Bolojan a evitat să dea un răspuns concret, adăugând: „Trebuie să o întrebați pe dânsa dacă a sunat lideri ai PNL să le explice ce au de făcut”.

Reacția ironică a Liei Olguța Vasilescu

Social-democrata a reacționat după declarațiile liderului PNL. Lia Olguța Vasilescu susține că ea a fost cea sunată și a postat o fotografie cu un apel, în care nu se vede, însă, numele interlocutorului.

„Și din nou e ca la Radio Erevan. Nu am sunat un lider PNL. Am fost sunată (…). Ați adoptat și vreo decizie privitoare la telefoanele dintre membrii PSD și PNL?”, a scris ea, luni seară, pe Facebook.

Vasilescu acuzase PNL că și-a încălcat propirul statutul

Primarul PSD al Craiovei susținuse că, din punctul de vedere al partidului său, decizia PNL de a trece în opoziție este „nestatutară”.

„Decizia care s-a luat, din punctul nostru de vedere, este nestatutară, pentru că ar fi trebuit să se consulte şi celelalte structuri ale Partidului Naţional Liberal pentru retragerea în Opoziţie. Aţi văzut ce consultare am făcut noi, în etape regionale, o consultare naţională, la care au participat toţi liderii partidului de la toate nivelurile, toţi primarii din România, toţi preşedinţii de consilii judeţene”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, citată de Observator.

Totodată, în 6 mai, ea afirmase că PSD își dorește în continuare „o majoritate europeană” în Parlament și nu a avut „o problemă cu Partidul Național Liberal” în ansamblu, ci cu Ilie Bolojan, „cu care efectiv nu s-a putut discuta în această perioadă”.