VIDEO Ilie Bolojan, prima vizită în calitate de premier în Republica Moldova. A fost primit de omologul său Dorin Recean

Prenierul Ilie Bolojan a fost primit la sediul Guvernului de la Chișinău de către omologul său Dorin Recean. Sursă foto: Guvernul României

Șeful Guvernului de la București face sâmbătă o vizită de lucru în Republica Moldova. El a fost primit cu onoruri militare la Chișinău.

Premierul României s-a întâlnit cu omologul său moldovean, Dorin Recean, la sediul Executivului din Chișinău.

Cei doi oficiali susțin declarații comune de presă după ce au discutat mai bine de jumătate de oră.

„Relația dintre noi, dintre România și Moldova s-a construit ani la rând, prin legăturile dintre oameni, pe ambele maluri ale Prutului. Pentru că este înrădăcinată în conștiința nostră. Ea nu poate fi distrusă de vremuri sau politicieni, dar poate fi întărită ca să asigure rezistența nostră în fața oricăror provocări străine și să aducă rezolvarea problemelor cetățenilor cât mai curând”, a declarat premierul moldovean Dorin Recean.

Ilie Boloja a subliniat că relația țării noastre cu Republica Moldova este una strânsă și a dat asigurări conducerii de la Chișinău că România va fi alături de oamenii de peste Prut „indiferent de vremuri”.

„Vom respecta suveranitatea și independența Republicii Moldova, fiind partenerul fiecărui cetățean moldovean care își dorește să trăiască într-un stat prosper și liber”, a declarat prim-ministrul român.

Discuțiile celor doi șefi de guvern se vor concentra asupra principalelor teme și proiecte de cooperare aflate pe agenda bilaterală, inclusiv proiectele finanțate de către România prin intermediul fondurilor nerambursabile, precum și aspecte legate de integrarea europeană a Republicii Moldova, potrivit unui comunicat transmis de Executivul de la București.

În acest context, prim-ministrul Ilie Bolojan va reconfirma caracterul special al relației bilaterale, bazate pe o prietenie sinceră și o istorie comună, precum și sprijinul ferm al României pentru avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precizează sursa citată.

Cei doi premieri vor fi prezenți apoi la Festivalul Tezaur Național 2025, în satul Horești, raionul Ialoveni, după care se vor întâlni cu cetățenii din regiune, la Casa de cultură din satul Bardar.

În cursul după-amiezii, premierul Ilie Bolojan va avea o întrevedere cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la sediul Președinției.