Ilie Bolojan spune, „într-o formă cinică”, cine ar fi cel mai bun premier. „Dar România nu merită asta”

Premierul interimar Ilie Bolojan, președintele PNL, a declarat miercuri seară că liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar fi un prim-ministru care „nu ar deranja pe nimeni” prin măsurile luate și a apreciat că acesta nu ar reprezenta o opțiune bună pentru România.

„Dacă ar fi aşa, într-o formă cinică – dar nu merită România asta – cel mai bun premier, care să facă toate lucrurile fără să deranjeze pe nimeni ar fi Sorin Grindeanu. Dar nu merită România o astfel de situaţie”, a spus Bolojan, într-un interviu acordat postului Digi24, potrivit Agerpres.

Bolojan a adăugat că guvernele următoare vor trebui să diminueze cheltuielile statului, deoarece economia „nu mai suportă” dezechilibrele apărute de-a lungul timpului. Oprirea risipei şi a cheltuielilor „nejustificate” nu reprezintă austeritate, ci „responsabilitate” şi respect faţă de cetăţeni, a subliniat premierul interimar.

„Am avut în această perioadă trei evaluări financiare legate de rating-ul României, de încrederea în România. Primele două în vară, le-am trecut cu bine. Urmează în aceste zile şi sper să fie şi aceasta în bună regulă – cea care va fi finalizată poimâne. Dar asta presupune să ai oameni credibili în decizie, care nu sunt nişte piromani economici, care nu vin cu lucruri care nu pot fi realizate. Nu promit bani pe care nu îi ai şi care ţin cont de situaţia în care se găseşte România. Or asta ţine de credibilitatea şi de mesajele pe care le dai în această perioadă să îţi păstrezi ratingul de ţară. E greu să îţi păstrezi încrederea pieţelor, în condiţii dificile, dacă cel care este premier nu transmite această încredere şi nu este un om serios”, a spus Bolojan.

Ce va face PNL după noua nominalizare a lui Nicușor Dan

Liderul liberalilor a adăugat că în cazul în care preşedintele va face o nouă nominalizare, Biroul Politic Naţional al PNL va analiza propunerea respectivă şi va stabili strategia partidului.

De asemenea, liberalii vor discuta cu persoana respectivă, tratând numirea „cu respectul cuvenit” funcţiei şi ţinând cont de mizele economice actuale.

„Unul dintre oamenii responsabili de situaţia în care va fi România este şi preşedintele României. Dacă guvernul pe care îl nominalizează este un guvern care duce România într-o fundătură, aceasta se va reflecta şi asupra activităţii preşedintelui României, pentru că nu va putea fugi de această răspundere. Prin urmare, este decizia preşedintelui cu cine va dori să se asocieze într-o astfel de situaţie”, a afirmat preşedintele PNL.

Discuție cu Grindeanu, înaintea votului din Parlament

Bolojan a precizat că, înaintea votului de miercuri din Parlament, a avut cu preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, o discuţie „civilizată”.

El a menţionat că discută cu reprezentanţii tuturor partidelor şi că are o relaţie „civilizată şi de bun simţ” cu aceştia.

Pe de altă parte, el a ţinut să remarce că liderul PSD a venit cu „un vraf de minciuni” şi chiar cu jigniri la adresa lui Siegfried Mureşan.

„Gândiţi-vă şi la modul în care şi în această dezbatere s-a comportat în Parlament, în care a venit cu un vraf de minciuni, cu jigniri impardonabile, inclusiv la adresa lui Siegfried Mureşan. E greu să construieşti încredere în formula asta, având în vedere istoria pe care o are acest partid şi modul în care s-a comportat în această perioadă”, a mai menţionat Ilie Bolojan.

Miercuri, guvernul propus de Siegfried Mureşan nu a reușit să obțină votul de învestitură în plenul comun al Parlamentului.

Siegfried Mureşan a fost a treia propunere de premier pe care a făcut-o preşedintele Nicuşor Dan, după demiterea Guvernului Bolojan prin moţiune de cenzură acum aproape cinci luni, pe data de 5 mai.

Pentru a fi învestit, cabinetul propus de Mureșan avea nevoie de majoritatea deputaților și senatorilor, adică de minimum 233 de voturi „pentru”. S-au înregistrat 182 de voturi „pentru” învestitură și 15 voturi „împotrivă”. Cabinetul propus de Mureșan a obținut, astfel, mai puține voturi decât guvernul propus de Adrian Veștea (189 de voturi).

Parlamentarii AUR nu au fost prezenți în sală. În schimb, deputații și senatorii PSD au fost prezenți în plenul reunit, dar s-au abținut de la vot.