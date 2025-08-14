Ilie Bolojan va prelua interimar atribuțiile lui Dragoș Anastasiu. Președintele a semnat decretul

Nicușor Dan a semnat joi decretul prin care premierul Ilie Bolojan este numit viceprim-ministru interimar în locul vicepremierului demisionar Dragoș Anastasiu, a anunțat Administrația Prezidențială.

Decretul a fost emis la mai bine de două săptămâni de când Dragoș Anastasiu și-a dat demisia din funcția de vicepremier pe probleme de reformă după dezvăluirile că în perioada 2009-2017, companiile sale au mituit un inspector ANAF.

Ilie Bolojan va exercita acum toate atribuțiile pe care le avea Dragoș Anastasiu până când va fi numit un nou vicepremier.

Dragoș Anastasiu coordona procesul de elaborare și va aviza proiectele de acte normative din domeniul reformei statului și eficientizării activității instituțiilor publice. În plus, el conducea un grup de lucru consultativ, care nu fusese încă formalizat la momentul demisiei. Grupul era format din mai mulți experți care sfătuiau Guvernul cu privire la măsurile fiscale luate pentru reducerea deficitului bugetar al țării.

Decretul de eliberare din funcție al lui Anastasiu a fost semnat în urmă cu șase zile, pe 8 august de președintele Nicușor Dan. De pe 27 iulie, când a demisionat, până pe 8 august, Dragoș Anastasiu figura în continuare ca membru al Guvernului.

Dosarul „mită la ANAF”

Informațiile privind implicarea companiei vicepremierului Dragoș Anastasiu în dosarul de corupție au fost semnalate de Realitatea și se regăsesc în hotărârile Tribunalului și Curții de Apel București, consultate de HotNews.

Audiat atât în faza de urmărire penală, cât și în cele două etape ale procesului din instanță, Dragoș Anastasiu a recunoscut faptele de corupție care s-au întins pe parcursul a 8 ani.

El a explicat că a ales să accepte propunerea inspectorului care venise să îi controleze firmele, deși a perceput că este vorba de „un șantaj”, după cum a declarat în instanță. Anastasiu a considerat că dacă nu va oferi mită funcționarului ANAF, compania sa riscă să fie închisă, iar angajații „să rămână pe drumuri”. Actualul vicepremier a mai declarat la audieri că funcționarul amenințase un director din companie că „îi va băga patronul în pușcărie”.

În 27 iulie, când și-a anunțat demisia din funcția de vicepremier Dragoș Anastasiu a susținut că a dat „mită de supraviețuire, nu de îmbogățire”. El a susținut că „există două tipuri de şpăgi”: „există şpăgi de supravieţuire şi şpăgi de îmbogăţire şi, din punctul meu de vedere, treaba a fost din zona de supravieţuire”.

Dragoș Anastasiu a fost numit în februarie de Ilie Bolojan, imediat după preluarea mandatului de președinte interimar, în funcția de Consilier onorific pentru relația cu mediul de afaceri. A continuat la Cotroceni în prima lună a mandatului lui Nicușor Dan. Alături de Radu Burnete, consilier economic la Cotroceni, Dragoș Anastasiu a făcut parte din grupul tehnic de lucru care a lucrat pe măsurile pentru reducerea deficitului bugetar.