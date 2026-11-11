Ilie Dumitrescu mizează pe jucătorul de la FCSB: „Dacă era în altă societate, într-un an valora 50-60 de milioane de euro”

Fostul internațional Ilie Dumitrescu a remarcat ascensiunea rapidă a lui Ricardo Pădurariu (19 ani), fundașul stânga al echipei FCSB.

Dumitrescu a vorbit la superlativ despre potențialul tânărului jucător, subliniind că posedă calitățile necesare pentru a face pasul spre marile campionate ale Europei.

„Va ajunge un jucător de top în Europa dacă are un program de dezvoltare, cu cei care se ocupă de el. Băiatul ăsta, dacă era acum la Ajax sau la o echipă de top din Europa, într-un an de zile valora 50-60 de milioane de euro, poate și mai mult, dacă era în altă societate.

Sunt de acord cu Gigi Becali. Am văzut jucători tineri care aveau potențial la 18-19 ani, au trecut anii peste ei și tot așa i-am văzut. Dacă îi măsuram când au început foarte activ, era aceeași chestie, masa musculară nu crește, nicio dezvoltare.

Vă spun de Ronaldo, luați-l când a venit la United, luați poza și după un an și ceva, de la Sporting. Sunt de acord cu Becali, are potențial foarte mare Pădurariu”, a declarat Dumitrescu la Digi Sport, potrivit gsp.ro.

După perioada de împrumut petrecută în sezonul precedent la Corvinul Hunedoara, Pădurariu s-a impus ca titular în flancul stâng al defensivei FCSB, context în care experimentatul Risto Radunovic a fost distribuit în linia mediană.