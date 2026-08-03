Imaginea generată de IA cu care Donald Trump i-a înfuriat pe fanii lui Elvis Presley

În weekend, Donald Trump a publicat zeci de postări pe platforma sa Truth Social, iar cea mai mare parte a conținutului a constat în imagini generate de IA, potrivit Euronews.com.

Cea mai recentă serie a inclus o hartă pe care Venezuela apărea acoperită de un steag al SUA, cu legenda „Al 51-lea stat”, precum și chipul lui Trump deasupra Groenlandei, însoțit de legenda: „Bună, Groenlanda!”.

Deși Trump folosește des imagini generate de IA în postările sale, una dintre ele a stârnit furia iubitorilor de muzică din întreaga lume. El s-a prezentat drept nimeni altul decât Regele Rock and Roll-ului.

În imaginea făcută cu AI, președintele SUA este înfățișat ca Elvis Presley și are o ținută inspirată de salopeta cu paiete pe care artistul a îmbrăcat-o în timpul filmării concertului său „Aloha from Hawaii” din 1973.

Imaginea publicată de Trump pe 1 august pe rețeaua sa Truth Social

Nu este prima dată când Trump face referire la Elvis, în condițiile în care a afirmat că este mai mare decât „Regele” la începutul acestui an, când s-a oferit să cânte la festivitatea „Freedom 250” de la Great American State Fair, după ce majoritatea artiștilor s-au retras.

Postarea recentă a președintelui american a atras rapid un val de comentarii negative din partea utilizatorilor.

Un utilizator a afirmat că imaginea lui Trump în rolul lui Elvis „este o insultă pentru toți cei care l-au iubit pe Elvis”, în timp ce altul a comentat: „Trump tot postează că America a fost odată de râsul lumii, dar acum că el este președinte, țara nu a fost niciodată mai respectată. Ca australian, pot confirma 100% că Donald Trump este de râsul lumii aici.”

Un alt utilizator a scris că „Spre deosebire de Trump, Elvis a servit cu adevărat națiunea noastră cu onoare, distincție și rock and roll”, iar un alt comentariu a adăugat: „Nu doar că tânjește după lumina reflectoarelor, ci se crede chiar Elvis în perioada de glorie. Ego-ul lui depășește orice limită.”

Criticile de pe internet au mers mai departe, iar un utilizator a afirmat: „Singurul lucru pe care Trump și Elvis îl au în comun este înclinația lor către fete minore” – o referire atât la dosarele Epstein, cât și la faptul că Elvis și-a cunoscut viitoarea soție, Priscilla Beaulieu, când ea avea doar 14 ani, în timp ce el avea 24 de ani la acea vreme.

De-a lungul anilor, Trump a făcut referire la mai multe figuri emblematice ale culturii pop, printre care Superman, Hannibal Lecter și Jedi. De fiecare dată, asocierile sale culturale au provocat reacții adverse, deoarece au stârnit furia creatorilor originali și a fanilor, dar și pentru că aluziile sale denotă o lipsă de apreciere sau de înțelegere a referințelor în sine, scrie Euronews.com.

Un motiv suplimentar de îngrijorare pentru unii dintre criticii lui Trump a fost intenția sa repetată de a candida pentru un al treilea mandat, în ciuda celui de-al 22-lea amendament al Constituției SUA, care prevede că „nicio persoană nu poate fi aleasă în funcția de președinte de mai mult de două ori”.

Trump a declarat recent, în cadrul unui interviu acordat emisiunii „Real America’s Voice”, că „i-ar plăcea să fie următorul președinte”, un comentariu care se adaugă la o serie de imagini pe care le-a postat. În acestea, el apare în timp ce poartă șepci cu inscripția „Trump 2028”.