Imagini cu momentul cutremurelor din Venezuela. Dezastru pe principalul aeroport al țării

Două cutremure uriașe, ambele cu magnitudini de peste 7, care au lovit miercuri seară Venezuela au provocat distrugeri la scară largă: clădiri puse la pământ și oameni prinși sub dărâmături. Amploarea seismelor a fost surprinsă de martori în mai multe imagini.

Imagini de pe Aeroportul Internațional Simon Bolivar din orașul Maiquetia, principalul aeroport al țării, arată scene de panică și distrugeri mari în timp ce cutremurul masiv a zguduit terminalul.

„Uitați-vă la dezastrul de aici, este complet distrus. Situația pe care o trăim aici este gravă”, a spus Wilmer Azuaje, un fost parlamentar venezuelean, care a surprins imaginile de la aeroport.

Situația din țară este critică, susține presa internațională.

Así quedó él Areopuerto de Maiquetia a esta hora vivimos momentos difíciles pic.twitter.com/NXLUX4dB5L — Wilmer Azuaje (@AZUAJE_WILMER) June 24, 2026

Videoclipul arăta oameni alergând și mai multe zone din interiorul aeroportului acoperite de moloz și praf, cu tavane deteriorate. Venezuela a declarat stare de urgență, iar aeroportul a fost închis.

Alte imagini dramatice au arătat momentul în care se dărâmă bucăți din clădiri, chiar în fața localnicilor.

🚨 New terrifying video shows structures collapsing all around in Caracas, Venezuela. #terremoto pic.twitter.com/gn05DxsTCm — Luke Brenner (@TheLukeReport) June 24, 2026

Utterly terrifying! 😢



This is during the M7.1 earthquake hit Venezuela today. pic.twitter.com/FK41BFAl8L — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 24, 2026

Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite, primul cutremur, cu o magnitudine de 7,2, s-a produs la ora 18:04 ora locală (01:04 în România) la o adâncime de 21,9 km, la 200 km vest de Caracas. Al doilea cutremur, cu magnitudinea de 7,5 și produs la o adâncime de 10 km, a fost înregistrat 39 de secunde mai târziu, la 45 km distanță, urmat de aproximativ douăzeci de replici.

„Este probabil să se înregistreze un număr mare de victime și pagube extinse, iar dezastrul este probabil să fie pe scară largă”, a afirmat USGS, estimând inițial că numărul morților se va situa, cel mai probabil, între 10.000 și 100.000.