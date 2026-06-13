Imagini de la Trooping the Colour. Regele Charles, aclamat de mii de oameni. Surpriza zilei: Micul prinț Louis

Membrii familiei regale britanice s-au alăturat sâmbătă publicului din Londra cu ocazia festivităților „Trooping the Colour”, evenimentul care marchează aniversarea Regelui Charles al III-lea, potrivit BBC.

Evenimentul este unul dintre cele mai mari spectacole regale şi militare ale anului, culminând cu un survol al formaţiei Red Arrows, echipa de acrobaţie a forţelor regale.

Parada militară are loc în fiecare an în această perioadă, deși ziua de naștere a monarhului este calendaristic în noiembrie. Această tradiție de a organiza parada în luna iunie a fost stabilită de suveranii britanici pentru a beneficia de condiții meteo favorabile, evitând astfel vremea instabilă din timpul toamnei.

Pe balconul Palatului Buckingham, alături de Regele Charles și Regina Camilla, s-au aflat prințul și prințesa de Wales împreună cu copiii lor. Apariția de la balcon a arătat succesiunea la tron, Regele Charles stând alături de doi viitori monarhi, prințul William și prințul George.

Prințul Louis, în vârstă de opt ani, a discutat calm cu părinții săi în timpul zborului, având un comportament disciplinat, spre deosebire de gesturile făcute de el în anii trecuți.

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Înaintea momentului de la balcon, cuplul regal a parcurs traseul dintre Palatul Buckingham și Horse Guards Parade într-o trăsură decapotabilă. Regele Charles și Regina Camilla au folosit trăsura Ascot Landau, fabricată în timpul domniei Reginei Victoria, trecând pe lângă oamenii adunați de-a lungul bulevardului The Mall.

Trooping the Colour este o ceremonie militară anuală care implică peste 1.400 de membri ai forţelor armate, 200 de cai și 400 de muzicieni. Evenimentul prezintă drapelele, cunoscute drept „Colours”, ale unui regiment diferit din Armata Britanică în fiecare an. Denumirea ceremoniei provine de la numele dat acestor steaguri regimentale.