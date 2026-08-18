Imagini dintr-un magazin Hervis din România, luat cu asalt de oameni după reduceri de până 50% la toate produsele

Clienții au luat cu asalt magazinele Hervis în ultimele zile, după anunțarea unor reduceri de până la 50%, potrivit Digi24.ro și eBihoreanul.ro.

La un magazin Hervis din Oradea, situat în Lotus Center, clienții au lăsat în urma lor cutii și pantofi aruncați pe podea, haine răvășite și accesorii abandonate, a relatat publicația locală.

O situație similară a avut loc duminică și în magazinul din Turda, unde un cititor a transmis publicației locale TurdaNews imagini care arată umerașe pe podea, cutii de încălțăminte împrăștiate și cozi formate pe două rânduri la casele de marcat.

Hervis se retrage din România

Reducerile din lanțul austriac de magazine de articole sportive au loc în contextul unei lichidări de stoc după preluarea de către Frasers Group.

Profit.ro anunța în iunie că principalul retailer de echipamente sportive din Marea Britanie a finalizat tranzacția prin care preia brandul Hervis din România.

Frasers Group a preluat și operațiunile de retail de articole sportive ale Hervis din Ungaria.

În România, grupul britanic preia 49 de magazine Hervis, iar în Ungaria, 29.

Frasers Group a anunțat că magazinele vor începe tranziția spre imaginea Sports Direct în 2026.

Grupul austriac Spar, care a vândut magazinele Hervis de la noi și din țara vecină, iniţial a renunţat la operaţiunile din România şi Ungaria, ca mai apoi să le cedeze și pe cele din Austria, Slovenia, Croaţia şi Bavaria (Germania), acestea fiind achiziționate de alte firme.

Retailerul de echipamente sportive Hervis a intrat pe piața din țara noastră în 2007.

În 2025, a închis anul cu pierderi de 63 de milioane de lei, în creștere față de anul precedent, potrivit datelor furnizate de compania austriacă pentru ZF.