Imagini dramatice în Grecia: Un elicopter s-a prăbușit pe o insulă turistică / Un cuplu în luna de miere și pilotul au murit

Aparatul de zbor decolase din apropierea Atenei și s-a prăbușit la doar câțiva metri de pistă, în momentul în care se pregătea să aterizeze pe insula Sifnos, potrivit BBC.

Poliția greacă a anunțat că cele trei persoane aflate la bord, un tânăr cuplu de britanici și pilotul lor, un cetățean grec, au murit pe loc luni, în urma impactului.

Cei doi turiști au fost identificați ca fiind Alexander Cromie și Marie Ebert. Aceștia se aflau în luna de miere și luaseră elicopterul privat din satul Markopoulo, de lângă Atena, pentru a se îndrepta către populara insulă de vacanță, a scris presa elenă.

Un înalt oficial al poliției a declarat pentru The Times că accidentul a avut loc chiar înainte de ora programată pentru aterizare, respectiv 18:15, ora locală.

Localnicii spun că au văzut elicopterul prăbușindu-se la câțiva metri de casele lor și au descris un „zgomot bizar al motorului provenind de la aeronavă” în momentul în care aceasta era pe punctul de a ateriza.

Viceprimarul din Sifnos, Manolis Foundoulakis, a ajuns la fața locului la scurt timp după incident și a declarat site-ului local de știri Newsit că din aeronavă „nu mai rămăsese aproape nimic”. El a precizat că două dintre victime au fost găsite în epavă, în timp ce a treia se afla la o distanță mică de aceasta.

Pompierii au intervenit pentru a stinge incendiul izbucnit în urma prăbușirii, iar flăcările au fost stinse până luni seara. În prezent, este în curs o anchetă pentru a stabili cauza accidentului.