Imagini filmate cu drona: Traseul uimitor al telecabinei de pe Etna, printre aburii și gazele vulcanului

Telecabina de pe Muntele Etna transportă vizitatorii la 2.500 de metri altitudine, deasupra peisajului vulcanic din Sicilia. Deși instalația a fost distrusă de mai multe ori de erupții, aceasta rămâne funcțională, potrivit Euronews.com.

Telefericul Funivia dell’Etna continuă să transporte vizitatori pe versanții Muntelui Etna, oferind priveliști asupra peisajului vulcanic din jur. Imagini filmate cu drona arată telecabina urcând spre stația situată la 2.500 de metri, cu gaze și aburi care se ridică din vulcanul din spatele ei.

Instalația, inaugurată în 1966, a fost distrusă în repetate rânduri de erupțiile vulcanului Etna. Proprietarul Francesco Russo Morosoli afirmă că sistemul a fost reconstruit de mai multe ori, inclusiv după ce un flux de lavă l-a distrus în 2001, înainte de redeschiderea sa.

În prezent, inginerii gestionează funcționarea pe un vulcan activ, unde gazele, aerul sărat, vânturile puternice și activitatea vulcanică pot deteriora echipamentele sau întrerupe serviciile. În ciuda riscurilor, atracția aduce turiștii mai aproape de vârful Muntelui Etna.