Imagini impresionante din Madrid: Peste 1 milion de oameni la slujba Papei Leon în Piața Cibeles

Peste un milion de oameni au umplut duminică străzile din apropierea emblematicei Piețe Cibeles din Madrid pentru a lua parte la liturghia oficiată în aer liber de Papa Leon, transmite Reuters.

Liturghia de Corpus Christi oficiată de Papa Leon în Piața Cibeles este principalul moment al vizitei de o săptămână pe care Suveranul Pontif o face în Spania.

Papa a parcurs orașul cu papamobilul, a salutat mulțimea și a fost întâmpinat de familia regală a Spaniei, regele Felipe al VI-lea și regina Letizia. Autoritățile au organizat o operațiune majoră de securitate pentru slujbă prin centrul Madridului.

Pope Leo XIV arrives in Madrid’s Plaza de Cibeles to celebrate Corpus Christi Mass pic.twitter.com/ow1RpI0rX1 — Courtney Mares (@catholicourtney) June 7, 2026

Mulțimi de oameni s-au înghesuit de-a lungul barierelor din Piața Cibeles, fluturând steaguri și strigând „Trăiască Papa”, în timp ce Papa Leon sosea în papamobilul său alb pentru slujbă. Unii au aruncat petale de flori când a ajuns în piață.

This is the view of 1.2 million people from above. This is happening in Madrid, in the famous Plaza de Cibeles and its surroundings, where Pope Leo XIV will preside over the solemn Corpus Christi Mass, followed by a historic procession. pic.twitter.com/KYLIK6ek1V — EWTN Vatican (@EWTNVatican) June 7, 2026

Aproximativ 1,2 milioane de oameni se aflau în piață și pe străzile din jur, au declarat Vaticanul și organizatorii locali.

Mesajul Papei Leon

În predica sa pentru Liturghie, Leon a îndemnat mulțimile să-și trăiască credința catolică ajutându-i pe ceilalți.

El a spus că Dumnezeu „se identifică cu cei săraci, cei asupriți, cei singuri și părăsiți”.

🚨 SPAIN 🇪🇸



Incredible scenes in Madrid as Pope Leo XIV leads the Corpus Christi Procession pic.twitter.com/G78rqsYKPI — Catholic Arena (@CatholicArena) June 7, 2026

Leon și-a început vizita în Spania sâmbătă cu întâlniri cu migranți și persoane fără adăpost, precum și cu un priveghi de rugăciune lângă stadionul Santiago Bernabeu al lui Real Madrid, la care au luat parte circa 600.000 de tineri și care s-a prelungit până noaptea târziu.

Vizita sa, care se desfășoară până pe 12 iunie, include, de asemenea, opriri la Barcelona și în Insulele Canare, unde se va întâlni cu migranți care și-au riscat viața traversând aceste insule din Africa de Vest.

Papa Leon a declarat că speră ca această vizită, prima într-o țară UE în afara Italiei, să fie un exemplu pentru întreaga lume în ceea ce privește respectarea „fiecărei ființe umane” și a îndemnat liderii să înceteze divizarea electoratului.