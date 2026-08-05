FOTO Imaginile fără precedent care pot explica unul dintre cele mai mari mistere ale Soarelui. Primele semne ale instabilității Kelvin-Helmholtz

Imaginile cu cea mai înaltă rezoluție de până acum pot contribui la explicarea motivului pentru care coroana Soarelui este cu milioane de grade mai fierbinte decât suprafața stelei.

Pe Soare au fost observate benzi aurii și vârtejuri învolburate, în cele mai detaliate imagini capturate vreodată ale suprafeței turbulente a stelei noastre, scrie miercuri The Guardian.

Astronomii au observat Soarele cu ajutorul telescopului Daniel K. Inouye din Hawaii, cel mai puternic telescop solar din lume, și au observat noi formațiuni cu diametrul mai mic de 20 de kilometri (12 mile) într-o regiune magnetică activă situată în apropierea unei pete solare.

Imaginile fără precedent arată procese la suprafață care ar putea explica misterul vechi de zeci de ani legat de motivul pentru care coroana, atmosfera exterioară a Soarelui, este cu milioane de grade mai fierbinte decât suprafața acestuia.

„Acestea sunt imaginile cu cea mai mare rezoluție spațială a suprafeței solare obținute vreodată”, a declarat dr. Friedrich Wöger, cercetător principal la Observatorul Solar Național al SUA, care operează telescopul situat lângă vârful vulcanului Haleakala, pe insula Maui.

☀️🔭 This ultra-high-resolution image of the Sun was captured by the world’s largest solar telescope, the Daniel K. Inouye Solar Telescope.



The level of detail is incredible, revealing the chaotic texture and magnetic activity across the Sun’s surface like never before. 🤯 pic.twitter.com/TP6GxfiHW2 — Orbital Day (@OrbitalDayCom) May 15, 2026

Observațiile anterioare efectuate cu acest telescop au arătat că suprafața Soarelui este un mozaic de structuri granulare, fiecare având aproximativ dimensiunea Franței. Acele imagini au evidențiat detalii cu o lățime de până la 30 de kilometri, dar cele mai recente se află chiar la limita capacității telescopului.

„Prima mea reacție a fost: «Wow, cum putem vedea structuri atât de mici și de fine pe suprafața Soarelui?», a declarat dr. David Kuridze, astronom din cadrul echipei. «Este ceva ce nu am mai văzut niciodată, în niciuna dintre observațiile solare»”.

În cele mai recente imagini, micile structuri asemănătoare unor vârtejuri de pe suprafața Soarelui au fost identificate ca fiind semne ale a ceea ce oamenii de știință numesc instabilități Kelvin-Helmholtz (KHI). Acestea se formează atunci când plasma care se mișcă rapid trece pe lângă un fluid care se mișcă mai încet, creând o forfecare la interfață. Acest fenomen generează mici perturbații în plasma solară, care se transformă în vârtejuri spiralate ce arată ca niște valuri care se sparg.

Oamenii de știință au observat instabilități Kelvin-Helmholtz în lacuri și oceane, în formațiunile de nori de pe Pământ și chiar în atmosferele planetelor Jupiter și Saturn, dar nu au confirmat niciodată existența lor pe Soare. Detaliile descoperirii au fost publicate în revista „Nature”.

Evenimentele explozive de pe Soare, de la erupții solare și jeturi până la ejecții de masă coronală, sunt alimentate de câmpuri magnetice extreme și fluctuante din interiorul stelei. Explozia poate provoca perturbări pe scară largă pe Pământ, afectând rețelele electrice, sateliții, sistemele de poziționare GPS și comunicațiile globale.

Câmpurile magnetice sunt generate de mișcarea plasmei fierbinți și încărcate din interiorul Soarelui, dar mecanismele fizice nu sunt pe deplin înțelese. Astronomii știu că liniile câmpului magnetic se pot răsuci unele în jurul altora, asemenea părului împletit, creând o tensiune care se eliberează brusc atunci când liniile încâlcite se rup. Ceea ce este mai puțin clar este ce declanșează acest proces. Vârtejurile sunt acum considerate principalii vinovați, explicând de ce liniile de câmp se împletesc în primul rând și, poate, de ce coroana Soarelui este încălzită la câteva milioane de grade, în timp ce suprafața lui are doar 6.000 de grade Celsius.

This image, taken in the Hydrogen Balmer line at 656.3 nm (H-alpha) with the Visible Broadband Imager (VBI) at the @NSF Inouye Solar Telescope, shows the periphery of an active region on the Sun (details below ⬇️) pic.twitter.com/5yufbHq4du — National Solar Observatory (@NatSolarObs) January 23, 2026

„Acest lucru ar putea rezolva cel mai mare mister al ultimei jumătăți de secol din fizica solară și astrofizică”, a spus Kuridze. „Când ai această instabilitate în sistem, este foarte ușor ca energia să se propage în cascadă la scări mai mici. Și, la un moment dat, pur și simplu se disipă sub formă de căldură. Acest lucru ar putea genera coroane fierbinți, atmosfere exterioare fierbinți ale Soarelui și ale stelelor similare”.