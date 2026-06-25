IMM Connect: De ce antreprenorii au nevoie de un ecosistem de parteneri, nu doar de furnizori

Pentru mulți fondatori și lideri de business, dezvoltarea unei companii nu mai înseamnă doar acces la servicii punctuale sau la furnizori care rezolvă o nevoie imediată. Mediul economic tot mai competitiv impune acces la resurse, expertiză, inspirație, contacte relevante și exemple de afaceri care pot susține decizii mai bune și o creștere sustenabilă. Aceasta este una dintre direcțiile pe care Pluxee România le dezvoltă prin platforma Pluxee IMM Connect, comunitatea dedicată liderilor de companii mici și mijlocii. Platforma reunește conținut educațional, webinare, eBook-uri, podcasturi și articole realizate împreună cu experți din domenii relevante.

De la furnizori la parteneri de creștere

Pentru o afacere la început de drum, alegerea unui partener de încredere poate influența direct felul în care aceasta își gestionează timpul, costurile și procesele interne. Prin secțiunea Soluții pentru IMM, dezvoltată în cadrul platformei Pluxee IMM Connect, membrii comunității au acces la servicii oferite de furnizori recunoscuți, selectați pentru nevoi diverse de activitate: digitalizare, telecomunicații, servicii financiare, consultanță, marketing, CRM sau educație antreprenorială.

„Pentru companiile mici și mijlocii, una dintre cele mai mari provocări este să aleagă soluțiile potrivite, fără să piardă timp în procese lungi de căutare și validare. Prin Soluții pentru IMM, ne dorim să simplificăm acest parcurs și să aducem mai aproape de comunitate parteneri care pot răspunde unor nevoi concrete de business. Este un mod prin care Pluxee contribuie la dezvoltarea unui ecosistem mai conectat, în care liderii pot găsi sprijin practic, inspirație și soluții utile pentru următoarea etapă de creștere”, a declarat Gabor Olajos, Country Managing Director, Pluxee România și Bulgaria.

Comunitățile cresc prin povești care inspiră

Pe lângă instrumente și acces la parteneri, oamenii de afaceri au nevoie și de exemple care să îi motiveze. Din această perspectivă, campania „Antreprenorul lunii” din IMM Connect aduce în prim-plan antreprenori cu povești românești de business, construite în jurul unor experiențe, provocări și lecții învățate, oferind vizibilitate membrilor comunității și inspirație pentru alți fondatori sau manageri. În fiecare lună, Pluxee IMM Connect desemnează un câștigător, prin tragere la sorți, pe care îl promovează ulterior pe pagina comunității. Mai jos îi prezentăm pe câștigătorii de până acum și business-urile lor.

Andreea Maier, Owner Craftlaser, antreprenorul lunii septembrie, a construit, alături de soțul său, o afacere de familie în zona suvenirurilor personalizate pentru obiective turistice. Povestea Craftlaser arată cum o idee aflată la intersecția dintre artă, turism și producție locală poate deveni o afacere relevantă, construită cu creativitate și perseverență.

Josef Hedesan, Administrator Hoba Ecologic Air System, antreprenorul lunii octombrie, conduce o companie care oferă soluții pentru clinici, spitale, cămine de bătrâni, cabinete medicale și industria HoReCa. Parcursul său arată cât de important este ca un business să pornească de la o nevoie reală din piață și să crească prin disciplină, adaptare și colaborare.

Răzvan Vâlceanu, fondator The Unlearning School, antreprenorul lunii noiembrie, aduce o perspectivă despre schimbare și despre renunțarea la metodele care nu mai funcționează. Businessul său de training și consultanță ajută oamenii și organizațiile să identifice obiceiurile, procesele și deciziile care nu mai produc valoare.

Antoniu Tuică, fondator CTP Group, antreprenorul lunii decembrie, completează seria cu o poveste despre rigoare operațională, încredere și parteneriate pe termen lung. Organizaţia sa activează în zona serviciilor integrate de resurse umane și suport operațional, oferind soluții de recrutare, muncă temporară, administrare de personal, salarizare, control al calității și suport pentru producție și logistică.

Ramona Cojocaru, Manager Thymecat Recordings, antreprenorul lunii ianuarie, și-a construit afacerea din vocație și din dorința de a demonstra că muzica poate fi un drum profesional viabil. În jurul Thymecat Recordings, a dezvoltat un business care reunește producție muzicală, educație și antreprenoriat creativ.

Mihaela Pavel, fondator Ketolicious, antreprenorul lunii februarie, a pornit de la dorința de a crea deserturi sănătoase și gustoase și a transformat această idee într-o afacere cu planuri de extindere. Povestea sa vorbește despre perseverență, implicare și antreprenoriat construit în jurul unui produs de nișă, adresat celor care caută alternative dulci cu conținut redus de carbohidrați.

Toma Grozăvescu, fondator SMARTERS, antreprenorul lunii martie, și-a transformat pasiunea pentru marketing într-un business care susține creșterea IMM-urilor din România. Parcursul său arată cum experiența, învățarea continuă și adaptarea pot contribui la dezvoltarea unei afaceri solide.

O comunitate construită în jurul experienței împărtășite

Poveștile integrale ale celor șapte fondatori se găsesc pe pagina comunității, și arată că, indiferent de industrie, dezvoltarea unei afaceri se construiește prin decizii, adaptare, încredere și colaborare. Fiecare companie are nevoie de oameni, resurse și parteneri care să îi susțină evoluția.

Pluxee IMM Connect își propune să fie mai mult decât o platformă de conținut: un spațiu care conectează liderii de business cu informații relevante, experți, soluții practice și povești inspiraționale. Prin proiecte precum „Antreprenorul lunii”, contribuie la consolidarea unei comunități în care experiențele împărtășite devin surse de învățare pentru toți membrii săi. În același timp, Pluxee susține antreprenorii și companiile în misiunea lor de a crea medii de lucru în care oamenii se pot bucura mai mult de viață, prin beneficii și soluții care contribuie la starea de bine, motivația și echilibrul lor de zi cu zi.

Detalii despre condițiile de participare la campanie, criterii, și regulament, pot fi găsite pe IMM Connect.

Reprezentanții IMM-urilor se pot alătura gratuit comunității Pluxee IMM Connect prin completarea acestui formular.

Articol susținut de Pluxee