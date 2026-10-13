Imobiliare: un metru pătrat în Cluj costă cât un metru și jumătate în București. Orașele din România unde locuințele s-au scumpit cel mai mult

Bucureștiul devansează Brașovul și urcă pe locul al doilea în topul orașelor cu cele mai mari prețuri la apartamente, în urma valului de scumpiri din ultimul an de pe piața imobiliară. Capitala mai are însă mult de recuperat pentru a ajunge din urmă liderul incontestabil, Cluj-Napoca.

Timișoara se remarcă, de asemenea, prin ritmul de creștere accelerat, apropiat de cel înregistrat pe piața bucureșteană, potrivit Indicelui Imobiliare.ro, care monitorizează evoluția pieței rezidențiale din principalele orașe ale României.

„Chiar dacă, în majoritatea orașelor analizate, creșterea anuală a prețurilor locuințelor se situează sub rata inflației, iar acest lucru contribuie la menținerea accesibilității la un nivel relativ echilibrat, evoluția recentă a cursului valutar exercită o presiune suplimentară asupra cumpărătorilor. Deprecierea leului în fața euro majorează costul achiziției în lei și poate afecta atât avansul necesar, cât și efortul financiar al celor care economisesc în moneda națională. Prin urmare, accesibilitatea rămâne la un nivel bun însă este afectată nu doar de dinamica prețurilor și a veniturilor, ci și de evoluția cursului de schimb și de costul finanțării”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Scumpirile din București și Timișoara, cele mai mari din țară

Proprietarii și dezvoltatorii din Capitală au majorat prețurile cu aproape 9%, comparativ cu începutul toamnei trecute. Dacă atunci apartamentele erau listate la vânzare cu un preț mediu de 2.125 euro/mp util, la finele lunii trecute acesta a ajuns la 2.312 euro/mp util.

Mai mult, Bucureștiul se plasează pe locul secund în topul celor mai scumpe orașe din țară, devansând Brașovul, oraș care a ocupat mult timp acest loc în clasamentul național. În ciuda acestui fapt, apartamentele noi din Capitală sunt listate în continuare la vânzare cu un preț mediu mai mic față de cel înregistrat în orașul de la poalele Tâmpei.

În Timișoara, prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi și vechi listate la vânzare se menține în continuare sub pragul de 2.000 euro/mp util, chiar dacă pe piața rezidențială locală s-a înregistrat al doilea cel mai semnificativ avans la nivelul prețurilor în ultimul an. Discutăm despre o creștere cu 8%, de la 1.833 euro/mp util la 1.984 euro/mp util. Apartamentele noi sunt listate la vânzare cu peste 2.200 euro/mp util, după un avans cu 9% în doar 12 luni, în timp ce locuințele aflate în blocuri vechi ies pe piață cu un preț mediu de 1.940 euro/mp util, arată Indicele Imobiliare.ro.

Ritm de creștere accelerat și pe piața rezidențială din Ploiești

Un avans cu aproape 8% a putut fi observat și în cazul prețurilor solicitate în Ploiești.

Pentru apartamentele din Constanța, cumpărătorii achită în această toamnă cu 6% mai mult, dacă ne raportăm la prețurile solicitate în septembrie 2025. Atunci, proprietarii și dezvoltatorii listau la vânzare apartamente cu un preț mediu de 1.898 euro/mp util. În prezent, media se situează în jurul valorii de 2.020 euro/mp util, conform Indicelui Imobiliare.ro.

În Sibiu prețul solicitat cumpărătorilor pentru apartamente a crescut într-un an cu 7%, de la o medie de 1.894 euro/mp util la 2.034 euro/mp util. Locuințele au ajuns să se vândă, astfel, cu prețuri apropiate de cele practicate în Constanța sau Iași.

Și în Capitala Moldovei scumpirile au urmat un ritm similar, prețul apartamente ajungând la o medie de 2.000 euro/mp util. Pe plan local, diferențele dintre costurile aferente unei locuințe noi și cele solicitate pentru locuințele din blocuri vechi continuă să se mențină limitate.

Ritm de creștere similar în ultimul an în Cluj-Napoca, Brașov, Craiova și Oradea

Un avans cu circa 5% s-a putut observa într-un an în Cluj-Napoca, Brașov, Craiova și Oradea.

Chiar dacă ritmul de creștere a încetinit semnificativ pe piața rezidențială locală, Clujul rămâne cel mai scump oraș din țară pentru cumpărătorii de locuințe. Apartamentele sunt listate la vânzare cu un preț mediu de 3.316 euro/mp util.

În Brașov, apartamentele sunt listate la vânzare cu un preț mediu de 2.309 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro. Diferențele de cost raportate la vechimea locuințelor rămân consistente pentru cumpărători, apartamentele din proiecte rezidențiale noi ieșind pe piață cu un preț mediu ce se apropie de borna de 2.800 euro/mp útil.

Craiova își consolidează poziția la nivel național, prețurile practicate pe plan local depășindu-le pe cele din orașe precum Constanța, Iași sau Timișoara. Discutăm despre o medie de 2.142 euro/mp util. Deși avansează, Oradea se menține o opțiune accesibilă pentru cumpărătorii din jumătatea de vest a țării, prețul solicitat atingând până la sfârșitul lunii trecute o medie de 1.885 euro/mp util.

Jurnalistul Dan Popa trimite în fiecare joi dimineață newsletterul „EconoMix”. Dacă te interesează finanțele personale și vrei să primești recomandări legate de bani și economie ,te poți abona aici: