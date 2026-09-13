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Actualitate

Împăcare pe Via Transilvanica. „Dacă eu am votat cu X și tu cu Y, nu înseamnă că nu putem să stăm la o masă și să mâncăm o plăcintă”. INTERVIU

Ana Tepșanu
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Jurnalista Anca Iosif a parcurs 1.400 de kilometri pe Via Transilvanica, singură, în două etape, la patru ani distanță. A descoperit pe traseu oameni cu perspective și orientări politice diferite și a avut ocazia să facă un exercițiu: cum să ne ascultăm unul pe celălalt  fără să ne certăm?

  • Cartea ei, „Împăcare pe Via Transilvanica”, apărută la editura Alice Books, spune povestea celei de-a doua călătorii.
  • „Mi-ar plăcea ca această carte să ajungă la oamenii care nu știu cum să-și ia o pauză, dar au nevoie de ea”, spune ea.