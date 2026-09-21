Impact pe facturi. Se schimbă Legea energiei și gazelor: DNSC va face reguli de securitate cibernetică în tot sectorul. Consumatorii vor suporta pe facturi investițiile în siguranța IT a rețelelor

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) va stabili reguli tehnice de securitate cibernetică, atât în sectorul energiei electrice, cât și în cel al gazelor naturale și hidrogenului, prin ordine emis de directorul DNSC, și va aviza strategiile și planurile de investiții în domeniu ale operatorilor de profil, stipulează cea mai recentă formă a unui proiect de modificare a Legii energiei și gazelor, analizată de Profit.ro.

La această formă s-a ajuns prin amendarea radicală a unui draft de act normativ inițiat în urmă cu 1 an de zile și care stipula reguli de securitate cibernetică numai pentru prosumatori și micii producători de energie, draft adoptat tacit de Senat în februarie 2026.

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