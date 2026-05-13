Importurile UE de gaz lichefiat rusesc au ajuns la cel mai ridicat nivel de după 2022, Franța cumpără cel mai mult

Importurile de gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia în UE au atins în primul trimestru cel mai înalt nivel de după 2022, anul în care a început războiul din Ucraina, potrivit unui studiu al think tank-ului IEEFA, care subliniază dependența continentului european de gazul rusesc, într-un moment în care conflictul din Orientul Mijlociu perturbă aprovizionarea mondială cu hidrocarburi, potrivit AFP.

Cu cele mai mari importuri făcute de Franța, Spania și Belgia, achizițiile de GNL rusesc ale UE au crescut cu 16% în primul trimestru al anului 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 6,9 miliarde de metri cubi, un nivel maxim după 2022, potrivit unui studiu al Institute for Energy Economics and Financial Analysis publicat miercuri.

Tendința a continuat și în aprilie, când importurile europene de GNL din Rusia au crescut din nou, cu 17% față de aceeași perioadă a anului trecut, a precizat IEEFA pentru France Presse.

Franța a importat cel mai mult gaz rusesc

De la invazia rusă a Ucrainei în 2022, Europa, în căutarea diversificării, și-a intensificat importurile de GNL pentru a-și reduce dependența istorică de gazul rusesc transportat prin conducte: acestea reprezentau în 2025 45% din importurile sale de gaz, restul fiind transportat prin conducte, potrivit Comisiei Europene.

Dar gazul rusesc a continuat să curgă: Rusia rămâne al doilea furnizor de GNL al UE, în condițiile în care Comisia Europeană a decis oprirea tuturor importurilor de gaz rusesc în Uniunea Europeană până în toamna anului 2027, pentru a priva Moscova de resursele care îi finanțează războiul din Ucraina.

Franța a „importat mai mult GNL rusesc decât orice altă țară europeană în primul trimestru al anului 2026”, atingând un record în ianuarie, potrivit think tank-ului.

În paralel, Europa și-a mărit aprovizionarea cu GNL american de când a început războiul din Ucraina și, mai ales, de la debutul conflictului din Orientul Mijlociu, până la punctul în care Statele Unite sunt „pe cale să devină principalul furnizor de gaz al continentului în 2026”, potrivit IEEFA.

În primul trimestru, Norvegia a rămas principalul furnizor al Uniunii Europene, cu o cotă de 31%, dar urmată îndeaproape de Statele Unite (28%), apoi de Rusia (14%), pentru toate importurile sale (conducte de gaz și GNL), potrivit datelor Comisiei Europene.

„GNL-ul, călcâiul lui Ahile al securității energetice europene”

„Trecerea Europei de la gazul transportat prin conducte la GNL trebuia să garanteze securitatea aprovizionării și diversificarea. Cu toate acestea, perturbările cauzate de războiul din Orientul Mijlociu și dependența excesivă de GNL-ul american arată că planul Europei a eșuat pe aceste două fronturi”, a declarat Ana Maria Jaller-Makarewicz, analist la IEEFA, citată în comunicat.

„GNL-ul a devenit călcâiul lui Ahile al strategiei de securitate energetică a Europei”, „expunând-o” la prețuri „ridicate și la noi forme de perturbare a aprovizionării”, a adăugat ea.

Potrivit IEEFA, UE ar putea să-și acopere 80% din importurile de GNL din Statele Unite până în 2028.