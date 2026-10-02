În câți ani speră Bundeswehr-ul să aibă un regiment de drone pe deplin operațional

Christian Freuding, șeful armatei germane (Bundeswehr), a declarat vineri că viitorul regiment de drone al armatei va fi formată din cinci sau șase companii cu diferite capabilități și că aceasta va intra în serviciul militar înainte de încheierea deceniului, transmite agenția DPA, citată de Agerpres.

Freuding, un general-locotenent, a declarat că unitatea, axată integral pe sisteme fără pilot, va fi pe deplin operațională până în 2029 și că una dintre companii va fi dedicată combaterii inamicului la mică distanță.

Regimentul va include de asemenea o companie pentru desfășurarea de sisteme cu rază de acțiune de peste 500 de kilometri, în funcție de tehnologia disponibilă pe piață.

Freuding a menționat totodată o companie de război electronic, precum și una de apărare împotriva dronelor.

„În plus, vreau să avem propria noastră companie de testare și evaluare în cadrul structurilor regimentului, astfel încât să putem gestiona dezvoltarea ulterioară, testarea, evaluările și operațiunile dintr-o singură sursă”, a declarat el.

Regimentul de drone al Bundeswehr-ului va încorpora până la 600 de militari

Freuding a mai precizat că sistemele fără pilot ar putea fi integrate profund în structura actuală a armatei sau organizate ca o unitate independentă.

„Sunt convins că ambele abordări sunt promițătoare. Și, de aceea, am decis de asemenea să continuăm pe calea unui regiment independent”, a explicat el.

Ministrul german al apărării Boris Pistorius anunțase joi crearea acestui nou regiment în cadrul forțelor armate germane.

Capacitatea operațională inițială urmează să fie atinsă în 2027, cu un efectiv de aproximativ 350 de militari la acel moment. Ulterior, unitatea urmează să se extindă până la 600 de militari.