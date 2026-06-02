În ce constă proba de competențe digitale la BAC și ce trebuie să știe elevii care vor să o echivaleze. Schimbări față de anii anteriori

Proba de competențe digitale BAC 2026 durează 90 de minute și combină întrebări de teorie cu sarcini practice realizate direct pe calculator. FOTO: Shutterstock

Înscrierile la examenul de Bacalaureat încep astăzi, iar elevii care au certificate internaționale prin care își pot echivala probele de competențe trebuie să își depună cererile pentru echivalare odată cu înscrierea. Proba de competență digitală poate fi echivalată cu ICDL (fosta certificare ECDL), iar probele de competențe lingvistice se pot echivala cu certificate precum Cambridge, IELTS sau TOEFL (detalii AICI).

Deși adolescenții petrec zilnic ore întregi pe telefon, tabletă ori laptop, asta nu înseamnă automat că vor obține un calificativ mare la proba de competențe digitale de la Bacalaureat (proba D). Examenul verifică altceva: capacitatea de a lucra cu documente, tabele, prezentări, fișiere, baze de date și resurse online, competențe considerate esențiale atât la facultate, cât și la primul loc de muncă.

Profesoara Constanța Năstase de la Colegiul Național „Sfântul Sava” din București explică pas cu pas cum se desfășoară examenul, ce calificative pot obține elevii și în ce situații proba poate fi echivalată.

Cum se desfășoară proba D la BAC 2026

Proba de competențe digitale este una dintre evaluările pe care elevii le susțin înaintea examenelor scrise de Bacalaureat. Nu se notează cu note de la 1 la 10, ci cu calificative.

Examenul are o structură clară și verifică o serie de competențe pe care absolvenții ar trebui să le stăpânească la finalul liceului. Proba durează în total 90 de minute și este împărțită în două etape distincte.

Fișa A (15 minute – 10 puncte)

Prima este Fișa A, care durează 15 minute și se desfășoară cu acces la internet. Aici, la subiectul I, elevii trebuie să demonstreze că se pot orienta în mediul online și că știu să utilizeze instrumentele digitale de bază.

„În fișă sunt itemi prin care se cere căutarea de informații online, descărcarea fișierelor, navigarea web și rețele, utilizarea motoarelor de căutare pentru a identifica surse de informații, utilizarea poștei electronice, comunicare online”, explică profesoara.

Cu alte cuvinte, examenul nu verifică dacă un adolescent știe să stea pe internet, ci dacă poate folosi internetul pentru a găsi informații și a rezolva sarcini concrete.

Citește continuarea articolului AICI.