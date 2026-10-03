În ce stare se află femeia care a supraviețui injecției letale în SUA

Christa Pike, condamnată la moarte în SUA, este inconștientă, intubată și respiră cu ajutorul unui ventilator, după tentativa eșuată a statului Tennessee de a o executa, au declarat vineri avocații acesteia. Este pentru prima dată când aceștia oferă detalii despre gravitatea rănilor suferite în timpul injecției letale, transmite Reuters.

Medicii încearcă să-i salveze viața și să elimine din organism pentobarbitalul, substanța folosită în procedura de execuție, au precizat avocații într-o cerere de urgență adresată instanței. Aceștia solicită judecătorilor să oblige Departamentul de Corecție din Tennessee să păstreze probele legate de execuția eșuată de miercuri seară.

Pike se află în continuare în stare critică, au declarat avocații săi, la două zile după ce autoritățile statului i-au administrat două doze de pentobarbital, dar nu au reușit să o ucidă. Ea a suferit răni grave la ambele brațe, au adăugat aceștia.

„În niciun moment, niciun membru al echipei de execuție nu și-a dat seama că liniile intravenoase nu erau poziționate corect sau că venele se spărseseră și că pentobarbitalul pătrundea, în totalitate sau doar parțial, în corpul doamnei Pike”, au declarat avocații acesteia într-un document depus la Tribunalul Districtului Judiciar 20 din Tennessee.

Documentul oferă cea mai detaliată imagine de până acum asupra consecințelor medicale ale tentativei de execuție, despre care guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a spus că s-a desfășurat conform protocolului stabilit de autorități. A fost a doua execuție eșuată din Tennessee în acest an, iar Lee a suspendat toate celelalte execuții programate în stat pentru restul anului 2026 și a dispus o anchetă independentă asupra celor întâmplate.

Avocații lui Pike au spus că problemele întâmpinate de echipa de execuție în administrarea substanței au fost legate de accesul intravenos, o problemă asupra căreia avertizaseră autoritățile statului și instanțele înainte de execuție.

Pike, în vârstă de 50 de ani, a fost condamnată pentru uciderea colegei sale de clasă, Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani, în 1995, când Pike avea 18 ani. Ea urma să devină prima femeie executată în Tennessee în mai bine de două secole.