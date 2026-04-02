În ce stare se află tezaurul dacic furat de la muzeul din Drents și recuperat după mai bine de un an

Coiful de la Coțofenești, după ce a fost recuperat, la 14 ani de la jaf Foto: Profimedia

Coiful de la Coţofeneşti şi două brăţări dacice din aur au fost prezentate publicului joi de către autorităţile olandeze, după anunţul recuperării lor. Artefactele din patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României au fost furate în 25 ianuarie 2025 din Muzeul Drents. O a treia brățară dacică este încă dispărută.

Conform autorităților olandeze, care au organizat o conferință de presă, coiful de aur de la Cotofenești a suferit daune minore. „Prezintă câteva îndoituri, dar acestea pot fi reparate complet. Brățările nu sunt avariate”, a spus procurorul de caz.

Potrivit acestuia, coiful și cele două brățări vor fi returnate României „cât mai curând posibil”.

„Cred că orice restaurator ar dori să repare acest coif pe gratis. Trebuie să fie îndoită. (…) Nu poți lipi bucățile desprinse înapoi pe un coif ca acesta. S-a mai făcut asta înainte cu lipici. Probabil că lipiciul acela s-a desprins în timpul jafului. Ar trebui să fie lipit din nou”, a spus Robert Van Langh, actualul director al muzelui Drents, numit după comiterea jafului.