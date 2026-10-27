În China, bula inteligenței artificiale a explodat deja

În timp ce acțiunile companiilor tehnologice globale au început să-și revină după câteva ședințe agitate, dar în China acestea s-au prăbușit deja, din cauza îngrijorărilor legate de cererea de inteligență artificială și a restricțiilor asupra exporturilor chinezești, scrie Naftemporiki.

Prăbușirea, care a dus indicele STAR50 al Chinei continentale , care include lideri în inteligența artificială și semiconductori, la o scădere de 40% în mai puțin de patru luni și a șters aproximativ 480 de miliarde de dolari din valoarea de piață, este un semn rău pentru piețele globale volatile și zădărnicește eforturile Chinei de a-și încuraja oamenii să investească în acțiuni care să finanțeze boom-ul inteligenței artificiale.

„Acum asistăm la spargerea bulei”

În același timp, a pus capăt brusc unei perioade de creștere de doi ani – declanșată de promisiuni de stimulente economice care au împins prețurile acțiunilor la maxim – și a oprit încercarea Beijingului de a scăpa de vechiul ciclu „boom-bust”. Indicele general al acțiunilor companiilor cu capitalizare mare din China a scăzut cu aproximativ 20% față de maximele din iunie.

„Piața bursieră a evoluat, în timp, într-o piață speculativă, frenetică”, a declarat Dong Baozhen, un administrator de fonduri cu sediul la Beijing. „Și acum asistăm la spargerea bulei.”

Inversarea de tendință vine după o creștere care a atins niveluri mai ridicate decât pe piețele occidentale sau în alte părți ale Asiei. Prin comparație, scăderea acțiunilor americane ale inteligenței artificiale (IA) a fost mult mai limitată, ducând la o scădere de 6% a indicelui Nasdaq (.IXIC) față de un maxim record atins în urmă cu trei săptămâni.

Nu a existat niciun motiv evident pentru vânzarea masivă de bunuri din China , deși, potrivit traderilor, prețurile ridicate, obligațiile fiscale și amenințarea cu interzicerea echipamentelor chinezești în centrele de date – de către SUA sau alte țări – au contribuit la aceasta.

Având în vedere că acțiunile companiilor de inteligență artificială (IA) reprezintă acum 42% din capitalizarea de piață a Chinei și 57% din cifra de afaceri a acesteia, potrivit Goldman Sachs , atât pentru acțiunile „A” (tranzacționate în China continentală), cât și pentru acțiunile „H” (tranzacționate în Hong Kong), puțini investitori pe o piață dominată de investitorii individuali au reușit să evite pierderile.

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Pierderi mari

Acțiunile producătorului de roboți Unitree – care a fost suprasubscris de 8.000 de ori în timpul IPO-ului său – și-au pierdut jumătate din valoare de la începutul tranzacționării în august, în timp ce producătorul de cipuri CXMT a pierdut peste un sfert din valoare în ultima lună.

Producătorii de cipuri MetaX Integrated Circuits și Moore Threads Technology , care au crescut cu 700% , respectiv 400% în timpul debuturilor lor pe piață de anul trecut, și-au înjumătățit și ei valoarea din iulie.

Chen Wensheng, proprietar de mică afacere și investitor din provincia Hainan din sudul Chinei, a declarat că a participat la revenirea pieței, încurajat de ceea ce a perceput ca fiind sprijin oficial pentru companii precum Unitree, ale căror acțiuni sunt deținute de fonduri de investiții susținute de stat.

Cu toate acestea, Chen și prietenii săi înregistrează acum pierderi.

Dezamăgirea față de faptul că o tendință investițională, susținută de Beijing, s-a încheiat într- un mod atât de negativ, i-a împins pe mulți investitori către active cu risc scăzut (investiții defensive) și este probabil să îngreuneze atragerea de capital prin acțiuni ale companiilor de tehnologie.

Acțiunile producătorilor de componente optice Zhongji Innolight și Eoptolink Technology au scăzut cu aproximativ 60% față de maximele atinse în iunie și iulie, parțial din cauza măsurilor luate de Washington de a interzice companiilor – cândva favorite pe piață – să furnizeze servicii pentru centre de date din Statele Unite.

Întrucât indicele STAR50 se tranzacționează în continuare la un raport P/E de aproximativ 100 – deși acest număr a scăzut de la un maxim de aproape 250 – investitorii compară situația cu Nasdaq 100, care are un P/E de 30, și sunt îngrijorați că vânzările masive s-ar putea agrava înainte de a se îmbunătăți.

„Ceea ce se întâmplă acum va pune o frână pentru multe dintre companiile care doresc să devină publice”, a declarat Hong Hao, partener manager și director de investiții la Lotus Asset Management din Hong Kong.

„Toate bulele se sparg. E inevitabil”

Această febră și consecințele sale contravin eforturilor autorităților de a îmbunătăți randamentele și de a reduce volatilitatea prin luarea măsurilor de reducere a efectului de levier și a tranzacționării de înaltă frecvență. Investitorii susținuți de stat au vândut în timpul creșterilor ascendente pentru a-și asigura profiturile.

Autoritatea de reglementare a pieței din China, Comisia de Reglementare a Valorilor Mobiliare din China (CSRC), nu a răspuns imediat întrebărilor trimise prin fax către Reuters .

Autoritatea de reglementare a declarat pe site-ul său că președintele CSRC, Yu Qing, s-a întâlnit cu actorii de pe piață la începutul acestei luni pentru a asculta sugestii privind îmbunătățirea piețelor de capital.

În ciuda vânzărilor din ultimele trei luni, fondurile de investiții axate pe Asia mențin, în general, o expunere crescută la China, potrivit cercetărilor HSBC.

Goldman Sachs a inclus Innolight și CXMT – printre zeci de acțiuni chineze din domeniul inteligenței artificiale (IA) – într-o listă de recomandări revizuită publicată la începutul acestei luni, în timp ce strategul BNP Paribas Securities, William Bratton, a declarat că piața oferă oportunități de cumpărare pentru investitorii precauți.

Cu toate acestea, în China continentală, mulți își îndreaptă atenția către alte sectoare sau caută evaluări și mai mici înainte de a decide să facă achiziții.

„La fel ca toți ceilalți producători chinezi, companiile de cipuri și furnizorii de tehnologie AI vor ajunge mai devreme sau mai târziu într-un război al prețurilor”, a declarat managerul de fonduri Wang Xiao, partener la Shanghai Zhuozhu Investment Management.

„Nu există nicio excepție”, a subliniat el.