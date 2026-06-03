În ciuda unui lobby intens, Germania nu intră în Consiliul de Securitate al ONU. Cele cinci țări alese

Șeful diplomației germane, Johann Wadephul, în 3 iunie, la New York, după candidatura ratată a Berlinului la Consiliul de Securitate al ONU. Credit: Bianca Otero / Zuma Press / Profimedia

Adunarea Generală a ONU a ales marți Austria, Kârgâzstan, Portugalia, Trinidad & Tobago și Zimbabwe pentru a face parte din Consiliul de Securitate al ONU timp de doi ani, cu un mandat care începe de la 1 ianuarie 2027, potrivit Reuters.

Germania făcuse lobby intens pentru un loc în consiliul alcătuit din 15 membri, însă s-a clasat abia pe 3 în cursa pentru cele două locuri disputate de Grupul Europa Occidentală și Alții, cu 104 voturi. Portugalia a obținut 134, iar Austria, 131.

În Grupul Asia-Pacific, departajarea dintre Filipine și Kârgâzstan s-a făcut abia după patru runde de vot. Țara din Asia Centrală a obținut în cele din urmă majoritatea de două treimi de care avea nevoie pentru a-și asigura ceea ce va fi prima sa prezență din istorie în Consiliul de Securitate al ONU, cu un vot de 142 la 9.

Componența Consiliului de Securitate al ONU

Consiliul de Securitate este singurul organism al ONU care poate lua decizii obligatorii din punct de vedere juridic, cum ar fi impunerea de sancțiuni și autorizarea folosirii forței. Are cinci membri permanenți, cu drept de veto, și anume Marea Britanie, China, Franța, Rusia și Statele Unite.

Ceilalți 10 membri ai organismului sunt aleși. Pe aceste locuri, intră câte cinci membri noi pe an. Anul acesta unul provine din Grupul Africii, altul din Grupul Americii Latine și Caraibilor, altul din Grupul Asia-Pacific, iar doi din Grupul Europei de Vest și alții.

Zimbabwe va înlocui Somalia, iar Trinidad și Tobago vor înlocui Panama, în timp ce Portugalia și Austria vor înlocui Danemarca și Grecia. Kârgâzstanul va înlocui Pakistanul.

Bahrain, Columbia, Congo, Letonia și Liberia vor continua să fie membri nepermanenți ai Consiliului de Securitate până la finalul anului 2027.

Marți, Adunarea Generală l-a ales pe ministrul de externe din Bangladesh, Khalilur Rahman, în funcția de președinte al organismului format din 193 de membri pentru cea de-a 81-a sesiune, care începe în septembrie.