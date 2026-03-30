În fața crizei combustibililor și în plin război SUA-Iran, Wizz Air anunță o schimbare de strategie

Compania aviatică maghiară susține că este mai puțin afectată deocamdată de majorările prețurilor la combustibili în urma războiului SUA-Iran. De altfel, în contextul războiului, Wizz Air a decis să-și realoce o parte dintre avioane spre câteva țări din Europa.

„Deși prețurile mai mari la combustibili afectează inevitabil sectorul aviației, poziția noastră puternică de acoperire a necesarului de combustibili („fuel hedging”) limitează semnificativ expunerea pe termen scurt”, au transmis reprezentanții Wizz Air pentru site-ul Profit.

Resurse realocate spre Europa

Aceștia precizează că „în prezent, ne concentrăm pe gestionarea disciplinată a costurilor și pe flexibilitatea operațională, inclusiv pe realocarea a aproximativ 60-70% din capacitatea noastră din Orientul Mijlociu înapoi către Europa, către piețe precum Italia, Spania, Grecia și Albania. De asemenea, considerăm volatilitatea actuală în primul rând un efect geopolitic pe termen scurt și continuăm să monitorizăm îndeaproape evoluția situației“.

Zilele trecute, Wizz Air a suspendat cursele dintre București și Dubai până în a doua jumătate a lunii septembrie

Acoperirea riscului legat de combustibil este un instrument contractual pe care îl utilizează unele companii mari consumatoare de combustibil, precum companiile aeriene, companiile de croazieră și firmele de transport rutier, pentru a-și reduce expunerea la costurile volatile și potențial în creștere ale combustibilului, potrivit definiției de pe Wikipedia.

Un contract de acoperire a riscului legat de combustibil este un contract futures care permite unei companii consumatoare de combustibil să stabilească un cost fix sau plafonat. Companiile încheie contracte de acoperire pentru a-și reduce expunerea la prețurile viitoare ale combustibilului, care ar putea fi mai mari decât prețurile actuale, și/sau pentru a stabili un cost cunoscut al combustibilului în scopuri de bugetare. Dacă prețul combustibilului scade, compania va fi efectiv obligată să plătească un preț peste cel al pieței pentru combustibil. Dacă prețul combustibilului crește, compania va primi un randament din opțiune care compensează costul real al combustibilului.

Wizz Air este cea mai mare companie aviatică care operează în România, cu o cotă de piață de circa 50%. Aceasta concurează pe segmentul low-cost cu irlandezii de la Ryanair.