În fața marinarilor ruși, Putin a reînviat o teorie revizionistă despre România și Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin a declarat duminică, la o întâlnire cu militari ai Marinei ruse, că Ucraina își va pierde, în cele din urmă, teritoriile din vest și a inclus România printre statele despre care spune că-și vor recupera din teritoriu, transmite publicația ucraineană Ukrainska Pravda.

Teza „darului lui Stalin” după cel de-Al Doilea Război Mondial a fost repetată constant de Moscova, care folosește această retorică revizionistă pentru a încerca să sugereze că Ucraina este un stat artificial.

Declarațiile lui Putin de duminică au fost relatate de agenția rusă de presă de stat TASS.

„Până la urmă, fiecare va fi la locul lui”

La întâlnire cu militarii săi, de Ziua Marinei Rusiei, Putin a susținut, ca de fiecare dată, că „nu există nicio agresiune din partea Rusiei” și că rușii au fost „forțați să lanseze operațiunea militară specială, în încercarea de a pune capăt ostilităților declanșate deja de partea occidentală și de regimul de la Kiev”.

„Apropo, sunt convins că, mai devreme sau mai târziu, Ucraina va pierde aceste teritorii din vest. Iar ceea ce a aparținut odinioară Poloniei, Ungariei și României va reveni, mai devreme sau mai târziu – poate nu mâine, nici poimâine, ci peste un an sau doi, peste 10 ani sau 15 – la locul său”, a spus Putin.

Putin a mai susţinut că Rusia a fost singurul garant al integrităţii teritoriale a Ucrainei, însă Kievul a decis să considere Moscova drept inamic.

„Exista un singur garant al integrității teritoriale a Ucrainei, și anume Rusia. Însă ei au considerat că este necesar, posibil și avantajos pentru ei să declare Rusia drept inamic, iar pe ruși să nu-i considere o națiune titulară în Ucraina, ceea ce este o absurditate totală și o prostie”, a declarat Putin.

În același discurs, Putin a afirmat, de asemenea, că „din punct de vedere istoric, Ucraina a fost întotdeauna împărțită în malul stâng și malul drept – malul stâng fiind considerat întotdeauna nu doar orientat spre Rusia, ci parte integrantă a Rusiei”.

El a susținut că Iosif Stalin a cedat „cadou” Donbasul Ucrainei, iar acum Rusia „trebuie să readucă totul pe un curs istoric normal”.

Putin a concluzionat că războiul împotriva Ucrainei se va încheia mai devreme sau mai târziu, cu „inamicul învins și Rusia victorioasă”.