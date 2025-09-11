„În fiecare zi mai primim câte un pumn”. Patronii HoReCa avertizează că dublarea TVA în sector ar putea închide mii de afaceri

O posibilă majorare a TVA de la 11% la 21% în sectorul HoReCa, luată în calcul pentru 2026, ar putea duce la închiderea a numeroase afaceri din domeniu, avertizează Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA). Reprezentanții industriei au cerut, joi, într-o conferință de presă la care a participat și StartupCafe.ro, menținerea actualei cote, susținând că dublarea taxei ar afecta grav competitivitatea și sustenabilitatea unei piețe deja vulnerabile la creșterea costurilor și deficitul de forță de muncă.

Citește mai departe pe StartupCafe.ro…