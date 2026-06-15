PNL ar trebui să-i mulțumească lui Nicușor Dan. Matematicianul de la Cotroceni a rezolvat câteva probleme dintr-o lovitură și una era mare cât o vilă din Modrogan

De aproape 48 de ore, pe scena politică și pe social media corul înjurăturilor mai mult sau mai puțin mascate la adresa președintelui Nicușor Dan a atins un nou apogeu. Însă cu câteva zile înainte de primul val de caniculă al anului, puțintică răcoare nu ar strica, monșer.

Într-un fel ostil, dar util, Nicușor Dan îi face treaba lui Ilie Bolojan în partid.

Poate că e cool ca Dan să fie prezentat drept președintele-demon, dar vă propun să ne uităm un pic la consecințele a ceea ce se întâmplă acum.

Iar o amintire a lui Andrei Pleșu ne arată, pe înțelesul fiecăruia dintre noi, cum arată un guvern de excepționali tehnocrați și cât de puțină putere au ei.

Duminică dimineața, când „milioane de români se pregăteau să meargă la biserică”, cum a spus liberalul Robert Sighiartău, iar restul se îndreptau spre prețurile din piață sau la sala de sport, președintele Nicușor Dan a inventat un nou premier desemnat, după Eugen Tomac.

„Peste Tomac, dar nu o lumină”

Șeful statului l-a ales pe Adrian Veștea, liberal discret, la propriu, din moment ce a uitat să-și anunțe șeful de partid că i s-a propus să-i ia locul la guvern.

„Adi Veștea e un politician care a evoluat de la primar de Râșnov până la ministru, dar când oamenii îmbătrânesc revin la comportamentul originar. Mai educat ca Ciolacu, dar un rezultat al culturii de partid da, ca și Ilie Bolojan. De altfel, nu este o lumină, dar peste Tomac”, după cum îl descriu oameni din partid care îl cunosc bine. Peste Tomac, înseamnă cu mai mult lipici la parlamentarii altor partide.

Dan i-a avertizat

Numărul de „magie” al președintelui era de așteptat. Doar le spusese pe un ton amenințător partidelor zilele trecute, după cum remarca Ludovic Orban într-un interviu pentru HotNews, să fie responsabile și să nu se mai gândească la alegerile din 2028.

Or asta sugera clar că nu va lăsa ca „iepurele” Tomac să ajungă să pice testul Parlamentului. Și că va încerca altceva. Ceva aproape ca o pedeapsă. Iar multe opțiuni pe masă nu prea avea. Așa a apărut Veștea.

De aici, nervii au început să se inflameze, cuvintele tari și acuzațiile la adresa președintelui dinspre PNL, USR și câțiva influenceri simpatizanți Bolojan au început să curgă.

„Ostilitate, trădare, vrea să rupă PNL-ul, Ne vedem noi la alegeri, Nicușoare!”, a fost corul care a dominat social media, acolo unde majoritatea liberalilor s-au înghesuit să-și caute prin telefoane pozele cu Bolojan și să le afișeze în semn de solidaritate. În plus, două cuvinte au început să adie în sediul din Modrogan al PNL, precum o furtună de vară prin partid: „excludere” și „curățenie”.

Numai că dacă tot vorbesc liberalii de împrospătare, ar putea să se reflecteze că Nicușor Dan le-a făcut o favoare liberalilor. Pentru că, prin desemnarea lui Adrian Veștea, are șanse mari să deblocheze criza guvernamentală, într-un mod în care chiar și liberalii ies bine.

Pleșu a povestit poate cel mai pe înțelesul oamenilor ce pățește un ministru tehnocrat

Cum altfel puteai ieși din fundătura politică altfel dacă?

PNL, UDMR și USR refuzau un guvern „tehnic”

PNL și USR refuzau un alt guvern cu PSD, cu un alt premier

PSD refuza să-și asume un guvern minoritar sau unul format cu AUR

Un guvern minoritar al „dreptei” PNL, USR, UDMR, minorități nu ar fi trecut probabil niciodată de votul Parlamentului, iar dacă totuși miracolul s-ar fi produs, el nu ar fi avut putere să miște mai mult de niște hârtii pe holurile ministerelor, pentru că PSD și AUR l-ar fi ciuruit în Parlament.

Nu iei în considerare organizarea de alegeri anticipate, pe care nu vrea oricum nimeni în afară de AUR

Guvernul Bolojan nu putea rămâne în funcție la nesfărșit, pentru că el chiar a fost demis de Parlament.

Un guvern tehnocrat ar fi pățit ce povestea Andrei Pleșu, cu savoare, că pățea zilnic, când era ministru tehnocrat al Culturii: nici masa de la bufet nu i-o aduceau. Îl sabotau în materie de omletă. Se enerva, reveneau cu comanda și ei întîrzia intenționat, „ca să-l facă cu nervii”.

Ne amintim acel guvern de la începuturile democrației ca pe un guvern cu mari personalități. Care nici nu puteau să mănânce, atât de mare esra ostilitatea reală a aparatului birocratic la adresa lor.

Așa că soluția e politică sau nicio soluție.

Rupi de la PSD sau rupi de la PNL

Singurele variante din lumea reala pe care Nicușor Dan le putea încerca erau să rupă fie ceva din PSD, fie ceva din PNL.

Iar în timp ce la PSD există o singură voce care „fluieră în biserică”, Constantin Toma, la liberali era un mini-cor.

Este corul care a cântat pentru Cîtu, pentru Ciucă, așa că nu are nicio problemă să schimbe destinatarul.

Nicușor Dan separă apele la liberali

Or, în aceste condiții, paradoxal, liberalii ar trebui să-i mulțumească lui Nicușor Dan. Pentru că prin desemnarea lui Adrian Veștea, le rezolvă câteva probleme interne majore.

Prima: le dă șansă să facă „curățenie în partid”, cum chiar cei mai vocali liberali o cer în aceste ore, excluzându-i pe „trădători”. Veștea, Thuma, Predoiu, Gorghiu, Rareș Bogdan și toți ceilalți notați cu pixul pe listele negre de prin partid.

Așa vor rămâne în partid doar apostolii reformei și intereselor electoratului. Printre ei, și eternii „reformiști” Gheorghe Falcă, Vasile Blaga, Emil Boc, cei care cad cumva mereu de „partea bună a istoriei” și a funcțiilor.

Salvați soldatul Bolojan

A doua: mutarea lui Nicușor Dan îi conservă aura de „salvatore della patria” lui Ilie Bolojan. Iar asta putea fi o problemă mare pentru liberali: cum să transformi un înfrânt în învingător.

Bolojan nu iese șifonat din această demitere și rămâne să conducă partidul din opoziție spre alegerile parlamentare viitoare.

Există și o treia problemă pe care președintele o poate rezolva, măcar pentru moment: criza guvernamentală. Aici e ceva care merită punctat.

Junk? Hai să mai vedem

Un premier Veștea care strânge totuși o majoritate de guvernare în Parlament poate veni cu o listă de miniștri cu puteri depline și blochează intrarea AUR la putere pe care tocmai liberalii păreau că ne-o doresc atunci când îi invitau pe pesediști să guverneze cu Simion și Peiu.

Că acest guvern Veștea va fi sau unul rezonabil, eficient, reformator sau va fi aceeași gașcă de sinecuriști, plagiatori, oameni cu probleme penale, vom afla peste câteva luni.

Ne vom uita împreună la ratele la bănci, cursul de schimb și prețuri și vom afla atunci dacă Nicușor Dan a intrat cu adevărat în categoria junk. Până atunci, însă, puțintică răcoare, monșer.