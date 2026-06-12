INTERVIU. Ludovic Orban compară administrația actuală cu dictatura carlistă. „Nicușor Dan arată o față extrem de hâdă”. Planul președintelui și teoria „electronilor liberi”

Într-un interviu pentru publicul HotNews, Ludovic Orban îl acuză pe Nicușor Dan că se îndepărtează de democrație prin încercarea de a-și impune „propriul guvern”. Susținerea lui Eugen Tomac a fost negociată de PSD chiar înaintea desemnării, consideră fostul premier PNL.

Nicușor Dan face jocul PSD, care este „partenerul politic favorit al președintelui”, susține Ludovic Orban, un adversar consecvent al social-democraților. Potrivit lui Orban, Sorin Grindeanu nu a fost desemnat premier pentru că nu își dorește, deși, democratic, el ar fi trebuit să primească mandatul.

Orban a fost consilier prezidențial în echipa lui Nicușor Dan timp de aproape o lună. În noiembrie 2025, a plecat în urma unor tensiuni politice între cei doi.

În 2020, PNL-ul condus de Ludovic Orban l-a susținut pe Nicușor Dan în cursa câștigată pentru Primăria Capitalei. Ulterior, Orban și noul său partid, Forța Dreptei, l-au susținut pe Dan pentru al doilea mandat la București.

Profilul președinților României: de la „Perestroika” la „dictatura carlistă”

HotNews: Domnule Orban, i-ați cunoscut pe toți șefii de stat pe care i-a avut România în perioada postdecembristă. Până să ajungem la cel care, în aceste zile, negociază viitoarea guvernare, cum i-ați caracteriza pe cei care au plecat deja de la Cotroceni?

Ludovic Orban: Iliescu, comunist. El credea că implementează Glasnost și Perestroika (n.r. politici gorbacioviste). A blocat trecerea României spre democrație și economie de piață cât de mult a putut.

Emil Constantinescu a fost un președinte decent, rezonabil, dar lipsit de abilitățile necesare pentru a putea să… cum a spus și el, că a fost învins de Servicii.

Traian Băsescu, un președinte foarte prezent, partizan implicat, dar abuziv și cu o influență negativă asupra evoluției democrației.

Klaus Iohannis, în primul mandat, a făcut cât de cât ce trebuie. În al doilea mandat, n-a mai existat, plus a trădat electoratul care a avut încredere în el, readucând adversarul politic la putere, respectiv PSD, prin impunerea unei „monstruoase coaliții” – după care a dispărut din peisaj.

Nicușor Dan e președintele care măcar și-a dat arama pe față încă din primul mandat. Face cu totul și cu totul altceva decât doreau cei care l-au susținut.

– Cum vedeți ultima ieșire publică a președintelui Nicușor Dan, în care a făcut apel la responsabilitate politică și ne-a atenționat că „până în 2028 se vor întâmpla lucruri”?

– Lăsând la o parte cuvintele, mai avea puțin și ne amenința pe toți cei care avem alte opinii decât opinia sa că o să se întâmple multe lucruri negative până în 2028. A fost amenințător, a fost plin de energie negativă. Mie mi s-a părut complet inadmisibilă această poziționare.

În general, ce vrea să facă Nicușor Dan nu are legătură cu democrația. Guvernul nu este emanația dorinței personale a președintelui. Guvernul este rezultatul voinței exprimate de cetățeni în alegerile parlamentare.

În toate țările democratice, este desemnat premier președintele partidului care câștigă alegerile, care are cel mai mare număr de parlamentari și care are capacitatea să formeze o coaliție de guvernare.

Nu poți să pui pe cineva care nu a intrat în Parlament. E ca și cum ai face echipa națională cu jucători din Divizia A în Divizia B.

„Nicușor Dan vrea să-și facă partid”

Mi se pare că președintele Nicușor Dan arată o față monstruoasă. Hai să nu-i spunem monstruoasă, o față extrem de hâdă, de urâtă, pe care nu și-a arătat-o până la momentul în care a ajuns președinte.

– Credeți că apelul la responsabilitate adresat insistent partidelor reprezintă, indirect, un apel către parlamentarii PNL și USR să trădeze linia partidului și să voteze pentru Eugen Tomac?

– Nu a fost explicit, dar mesajul în sine cam ăsta e. Nu știu ce face Nicușor Dan direct și nu cred că se implică chiar personal, dar oamenii din jurul lui cu asta se ocupă, să creeze dizidență în USR și în PNL. Sincer, mi se pare, practic, dictatura carlistă. Carol al II-lea a făcut asta, a făcut praf democrația, l-a pus premier pe Guță Tătărescu (Gheorghe Tătărescu, numit premier în 1930, n.red.), nu l-a pus pe președintele Partidului Național Liberal, tocmai ca să creeze o dizidență în Partidul Național Liberal. Să îi pedepsească pe liberali că s-au opus acordării succesiunii lui Carol al II-lea.

Pare că inimicii politici ai președintelui Nicușor Dan sunt tocmai formațiunile politice democratice de centru dreapta, Partidul Național Liberal și USR. În loc să fie principalii parteneri, Nicușor Dan i-a transformat în adversari politici. Și pare foarte, foarte mânios că Ilie Bolojan și Dominic Fritz nu vor să asculte ordinele pe care le dă el.

– De ce ar propune Nicușor Dan un om care să convină chiar doar PSD-ului?

– Guvernul lui. Pare că asta își dorește, să aibă un guvern cu oameni apropiați de el, care să-l asculte și să guverneze conform voinței lui. Acesta este obiectivul pe care îl are Nicușor Dan. După modul absolut inacceptabil în care se poartă cu partidele care cât de cât îi sunt apropiate, Partidul Național Liberal și USR, pe care le ostilizează prin toate gesturile pe care le face, eu cred că vrea guvernul ăsta ca să-și facă partid. Că altfel n-are nicio logică. Dacă stăm și analizăm faptul că el a desemnat un premier care este consilierul lui, că o mare parte dintre miniștri sunt miniștri care provin din aparatul de lucru al Președinției, arată că este guvernul lui. Or, dacă eșuiază în procedura de învestire, va fi eșecul personal al lui Nicușor Dan.

Un guvern susținut de „electroni liberi”

– Mai vedeți vreo șansă să îi convingă Eugen Tomac pe cei din PNL, care deja au luat o decizie, și pe cei din USR?

– Poziționarea Partidului Național Liberal și poziționarea USR au fost foarte clare. Astăzi, singurul partid care îl sprijină pe Eugen Tomac este PSD. Hai să nu ne facem că nu vedem. PSD a început să facă lobby pentru Tomac, să adune voturi pentru Tomac, cu cel puțin 10 zile înainte de desemnarea oficială. Ori, toți cei care sunt în acest guvern trebuie să știe că este un guvern surogat al PSD.

PNL și USR nu vor vota. Cel mai probabil, UDMR nu va vota. UDMR este destul de predictibil și de regulă, atunci când se poziționează, nu prea mai schimbă poziția. Luările de poziție ale președintelui Kelemen Hunor au fost destul de clare. UDMR, în general, nu a susținut ideea asta de guvern tehnocrat.

Sunt și parlamentari ai minorităților naționale pe care îi cunosc personal și care nu vor vota această formulă nedemocratică, această emanație a poftelor personale ale președintelui Nicușor Dan. Deci, ca să fie învestit acest guvern, vor trebui luate voturi de la parlamentarii lui Șoșoacă, de la parlamentarii lui Anamaria Gavrila sau de la cei care au fost pe listele lui Șoșoacă și Anamaria Gavrila și acum sunt electroni liberi prin parlament, care deja și-au încălcat „contractul de reprezentare” părăsind partidul pe listele cărora au fost aleși.

– Credeți că va trece guvernul Tomac, în cele din urmă?

– Cel mai probabil nu.

Eugen Tomac și Ludovic Orban. Foto: Inquam Photos / George Călin

PSD a ajuns să sprijine un produs al lui Băsescu. Jenant!

– În urmă cu două săptămâni, spuneați că v-ați bucura să vedeți PSD-ul susținând emulul lui Traian Băsescu. Care e istoria PSD cu Eugen Tomac?

– Eugen Tomac este președintele partidului făcut de Traian Băsescu. A ajuns președintele PMP sprijinit de Traian Băsescu. A crescut la PD, PDL, PMP. Este un apropiat al lui Traian Băsescu. Ori, din câte îmi aduc aminte, Traian Băsescu era un inamic al PSD-ului. Nu menaja niciodată PSD-ul. Au fost bătălii grele care s-au dat. Iar acum PSD a ajuns să sprijine un produs politic al inamicului politic. Mi se pare că au ajuns într-un hal jenant chiar și pentru PSD. Eugen Tomac știa în momentul în care a fost desemnat de Nicușor Dan că nu are decât sprijinul PSD și că șansa de a obține sprijinul PNL și USR este minimă.

„Ilie Bolojan a fost diplomat”. Ludovic Orban i-ar fi răspuns mai dur președintelui

– Cum vedeți răspunsul lui Ilie Bolojan pentru Nicușor Dan? Liderul PNL i-a transmis că ar fi trebuit să facă apel la responsabilitate și înaintea moțiunii de cenzură.

– Domnul Ilie Bolojan îl menajează pe președinte. Dacă eu aș fi fost în locul lui Ilie Bolojan, îi spuneam mult mai multe lucruri. Ilie Bolojan a fost cu tact, diplomatic.

Nicușor Dan n-a scos un sunet la toate porcăriile pe care le-a făcut PSD-ul: că a blocat luni de zile reforma administrației, că a blocat o serie de măsuri guvernamentale, reforma companiilor de stat, că a atacat sistematic, pe toate vocile, nu numai pe premierul Bolojan, ci și alți miniștri care erau colegi de cabinet, că a votat moțiuni simple împotriva unor miniștri ai altor partide din coaliție. N-a scos un sunet când a apărut scandalul de plagiat al ministrului Justiției (n.r. Radu Marinescu), cel care a făcdt selecția procurărilor șefi, pe care Nicușor Dan i-a numit la nici 24 de ore de când a primit propunerile. N-a scos un sunet când s-a înțeles PSD cu AUR, în mod repetat, pentru a modifica legi importante, inclusiv legea bugetului de stat. N-am auzit niciodată ca Nicușor Dan să reproșeze PSD că a făcut praf această coaliție de guvernare. El vorbește la modul general despre partide.

„Pentru mine, lucrurile sunt foarte clare. Partenerul politic favorit al președintelui este PSD. De un an de zile”

Nicușor trebuia să facă ceea ce se face într-o democrație normală. Cine a dat jos guvernul? PSD. Dacă ai dat jos guvernul, ai arătat că ai majoritate parlamentară, ia mandatul și fă guvern. Nu ești în stare? Îi dau mandatul candidatului propus de PNL. Faptul că nu s-a întâmplat asta indică tot niște înțelegeri între social-democrați și Nicușor Dan.

Singurul partid politic dintre cele mari care nu vrea alegeri anticipate astăzi este PSD. Pentru că PSD a căzut după dezastrul pe care l-a provocat și după criza politică generată fără niciun fel de motiv și fără niciun fel de soluție. Ori, Nicușor Dan spune că nu vrea să dizolve parlamentul și că nu vrea alegeri anticipate. De fapt, reprezinte interesul PSD, care fuge de alegeri anticipate ca „dracul de tămâie”.

Grindeanu nu vrea să-și asume răspunderea guvernării acum, pentru că nu e sigur că are capacitatea să obține majoritate. Iar dacă Grindeanu este desemnat și nu obține învestirea guvernului său, se duce acasă. Îl mătură PSD-ul de la conducere instantaneu, pentru că deja în PSD este o nemulțumire profundă față de modul în care conduce Grindeanu partidul.

Orban crede că următoarea propunere de premier va fi a PNL și USR

– Îi cunoașteți foarte bine pe liberali. Vedeți vreo șansă ca unii parlamentari PNL să iasă din linia partidului și să voteze guvernul Tomac?

– Chiar dacă vor fi, vor fi foarte, foarte puțini. Și oricum, dacă va fi cineva care va vota Guvernul Tomac, își va înceta automat activitatea în Partidul Național Liberal. Decizia de astăzil nu e luată numai de Birou Politic. La reuniunea Biroului Politic au participat parlamentarii partidului, europarlamentarii, au participat președinții de consilii județene și primarii de municipii. A fost o reprezentare largă.

– Dacă guvernul Tomac pică, cum ar trebui să se poziționeze PNL la următoarele consultări?

– Sunt convins că PNL și USR vor veni cu o propunere de premier. Eu nu cred că dacă eșuează Guvernul Tomac, președintele chiar își mai permite să mai facă un experiment politic și să adâncească criza, desemnând o altă persoană care nu are legătură cu partidele parlamentare.