În plină criză energetică, locuitorii unui mare oraș din România se plâng că pe mai multe străzi luminile sunt aprinse ziua și stinse noaptea: „Cum să mai promovezi atunci reducerea consumului?”

Mai mulți sibieni au reclamat că în plină zi, pe mai multe străzi din oraș, iluminatul public funcționează și ziua, scrie publicația locală Turnul Sfatului.

„Cum să promovezi așa ceva (reducerea intensității și programului iluminatului public – n.r.), când pe strada Nicolae Iorga și Oștirii luminile ard în ziua mare și noaptea sunt stinse?”, a reclamat un cititor al publicației. Dar o situație asemănătoare a fost semnalată și pe o altă stradă: Rahovei din Sibiu.

În replică, Primăria Sibiu, susține că pe anumite străzi e vorba de reparații și teste, iar pe o alta e vorba de defecțiuni ale unui sistem vechi de iluminat.

„Străzile Rahovei și Oștirii sunt alimentate din același punct de aprindere al sistemului de iluminat public. În contextul lucrărilor care se desfășoară pe strada Rahovei la rețeaua de apă, au fost identificate defecțiuni la cablul de alimentare al rețelei de iluminat public. Echipele firmei contractate pentru întreținerea acestui sistem lucrează pentru remediere, pentru acestea fiind necesară efectuarea unor teste de funcționare, care presupun aprinderea temporară a corpurilor de iluminat și pe timpul zilei”, spune Primăria.