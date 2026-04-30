În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională

Leul s-a depreciat joi în raport cu euro până la valoarea de 5,14 lei pentru un euro. Este cea mai scăzută valoare din 2005, de când Banca Centrală calculează media la care au loc tranzacțiile valutare. O valoare a apropiată a fost în 8 mai 2025, după ce George Simion câștigase primul tur al alegerilor prezidențiale.

Cursul anunțat de Banca Națională joi este de 5,1417 lei pentru un euro.

Deprecierea monedei naționale s-a produs pe fondul crizei politice generate de ieșirea de la guvernare a PSD, care a depus alături de AUR o moțiune de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan.

Contextul structural mai larg

Deprecierea nu este surprinzătoare – există și factori economici de fond care apasă pe leu de mai mult timp:

Inflația din România a ajuns la aproximativ 10%, în timp ce inflația din zona euro este de 2% -această diferență mare erodează valoarea leului.

Deficitul bugetar rămâne ridicat, statul are nevoie de finanțare masivă, iar inflația scade lent, ceea ce menține presiunea pe leu.

Leul părea stabil doar pentru că BNR aplica „flotarea controlată”- în fapt îl apăra.