În plină criză politică, Traian Băsescu anunță un scenariu mai rău pentru România decât cel din prezent și vorbește despre o strategie Georgescu-Simion

Fostul președinte al României crede că AUR nu va lua mai mult de 35% la viitoarele alegeri parlamentare și conturează perspectiva României în cazul unei guvernări conduse de acest partid.

„Eu vă întreb următorul lucru: România trebuie să împrumute anul acesta, doar anul acesta, 60 de miliarde de euro, ca să finanțeze deficitul și să rostogolească datoriile făcute de guvernările PSD, PNL, UDMR. Oamenii aceștia care ar veni la putere în România au înjurat în permanență Bruxelles-ul, nu? Pentru ei, Bruxelles-ul este tot ce înseamnă Occident. Cum vor face rost de bani sau de unde vor face rost de bani, în condițiile în care creditorii României sunt în Occident, nu în Rusia? Cum va face această guvernare rost de 60 de miliarde de euro doar anul acesta? De la cine? Nu va face rost. Va scrie pe țară „faliment”.

De aceea vă spun că românii se vor trezi, nu vor da mai mult de 35%. Dar, dacă am avea un astfel de guvern la București, de extremă dreaptă, un guvern naționalist, cum îi spunem, România n-ar fi finanțată. Punct. Și atunci ce s-ar întâmpla? Criză, faliment”, a declarat Traian Băsescu, la Digi 24.

Fostul președinte vede un scenariu în care Călin Georgescu va candida din nou la președinție, iar George Simion se va reorienta spre funcția de premier. „Categoric va candida la prezidențiale. Nu cred că Simion va candida. Dacă va fi Călin Georgescu în cursă, Simion îl va sprijini și se va orienta către funcția de premier”, a mai spus Băsescu, la Digi24.

AUR e primul în sondaje

Partidul condus de George Simion conduce constant în sondajele de opinie din ultimul an, cu scoruri estimate între 35-40%. Pe următoarele locuri se situează PSD și PNL. În același timp, fostul candidat la președinție, a cărui candidatură a fost respinsă în 2025, Călin Georgescu, s-a aflat în ultimele săptămâni într-un turneu prin mai multe localități ale țării.