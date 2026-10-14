În pragul iernii, producătorul de căldură al Sectorului 1 al Capitalei a intrat în insolvență. Restanțe mari la gaze

Producătorul de agent termic și electricitate CET Grivița a intrat în insolvență, în urma solicitării proprii în acest sens, încuviințată de instanța de judecată, exprimându-și totodată intenția de reorganizare.

Societatea, controlată de administrația Sectorului 1 al Capitalei, prin Consiliul Local, deține și operează pe Calea Griviței o centrală pe gaze naturale cu o putere termică de 60 Gcal/h și una electrică de 11,4 MW.

CET Grivița asigură căldura și apa caldă pentru cartierele Giulești, Crângași, Calea Griviței, Mihalache, Pajura și Bucureștii Noi și livrează energie electrică în rețeaua națională.