Nicușor Dan, declarații de presă din Cehia în scurt timp, după respingerea guvernului Mureșan

Președintele Nicușor va susține miercuri declarații de presă de la Praga, în contextul vizitei sale oficiale de stat în Cehia.

Este așteptată prima reacție a șefului statului după ce ce Parlamentul a respins, la votul de învestitură, guvernul propus de liberalul Siegfried Mureșan

Declarațiile de presă ale președintelui vor fi făcute la Ambasada României de la Praga, înainte de întâlnirea lui Nicușor Dan cu reprezentanții comunității românești din Republica Cehă.

Guvernul Siegfried Mureșan nu a reușit miercuri să strângă numărul necesar de voturi pentru a putea fi învestit, în plenul comun al Parlamentului. Guvernul Siegfried Mureșan nu a reușit miercuri să strângă numărul necesar de voturi pentru a putea fi învestit, în plenul comun al Parlamentului. Pentru a fi învestit, cabinetul propus de Mureșan avea nevoie de majoritatea deputaților și senatorilor, adică de minimum 233 de voturi „pentru”.

Parlamentarii AUR nu au fost prezenți în sală. În schimb, deputații și senatorii PSD au fost prezenți în plenul reunit, dar s-au abținut de la vot.

Primul mesaj din Cehia

Președintele Nicușor Dan a susținut, mai devrem în cursul zilei de miercuri, că „sunt șanse bune” ca politicienii de la București să ajungă la un acord pentru a încheia criza politică.

Aflat în vizita oficială din Cehia, președintele a fost întrebat de omologul său Petr Pavel despre situația politică de la București. „Da, am avut această întrebare, dar domnul președinte (Petr Pavel, n.r.) nu s-a îngrijorat de faptul că România își va păstra direcția prooccidentală”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan a adăugat că i-a explicat „foarte pe scurt ce se întâmplă în România”.

„Eu cred că politicienii, cum am mai spus-o, politicienii trebuie să se uite către persoanele care le-au dat mandatul. Și în momentul în care o imensă majoritate a românilor spun că această criză trebuie să se termine, sunt șanse bune ca politicienii să fie convinși să ajungă la un acord care să termine această criză”, a mai spus Nicușor Dan.

Apelul președintelui, cu o zi înaintea votului din Parlament

În urmă cu o zi, președintele Nicușor Dan a spus că „e momentul ca această criză politică să se încheie”.

El a respins, încă o dată, varianta declanțării alegerilor anticipate.

„E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii – și a cetățenilor români, și a piețelor financiare. Indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară, există consens politic pe chestiunea asta”, a declarat șeful statului, marți, cu o zi înainte de votul de învestitură pentru Guvernul Mureșan.