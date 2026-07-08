ÎN SCURT TIMP Nicușor Dan, declarații după Summitul NATO de la Ankara. Care au fost obiectivele României la reuniune

Președintele Nicușor Dan va susține, în jurul orei 17.00, o conferință de presă la Ankara, după Summitul NATO care a avut loc în capitala Turciei.

HotNews va transmite în format Live Text principalele declarații ale președintelui Nicușor Dan.

Șefii de stat și guvern prezenți la Summitul NATO au adoptat declarația finală a reuniunii în care reconfirmă angajamentul aliaților față de Articolul 5 care prevede apărarea colectivă în caz de atac asupra unui stat membru.

Totodată, NATO recunoaște că Ucraina contribuie la securitatea nord-atlantică și promite un ajutor considerabil Kievului pentru a face față invaziei ruse, de 70 de miliarde de dolari în acest an, și unul echivalent ca valoare în 2027. De asemenea, Rusia este definită drept „o amenințare pe termen lung” la adresa Alianței.

În a doua zi a summitului, președintele Nicușor Dan a avut discuții bilaterale cu premierul Marii Britanii Keir Starmer și cu cel al Canadei, Mark Carney.

În cursul dimineții, președintele Dan a făcut și declarații în care a afirmat că pentru România este foarte important ca declarația finală a Summitului NATO să reitereze angajamentul țărilor membre față dee Articolul 5 al Tratatului de la Washington, care stă la baza Alianței. Un alt obiectiv al României a fost și menționarea amenințării ruse. Ulterior, ambele doleanțe ale României au fost incluse în declarație.