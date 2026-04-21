În Slovacia, președintele convoacă un referendum pentru restabilirea parchetului anticorupție, desființat de premierul Fico

Președintele Slovaciei, Peter Pellegrini, a anunțat luni convocarea pentru data de 4 iulie a unui referendum privind restabilirea unei procuraturi speciale anticorupție, care a fost desființată la inițiativa guvernului condus de premierul Robert Fico, relatează agențiile de presă TASR și EFE, preluate de Agerpres.

Parlamentul slovac a aprobat în anul 2024 o reformă a Codului Penal, care a desființat Parchetul Special împotriva corupției, stârnind numeroase proteste din partea opoziției liberale.

Premierul social-democrat Robert Fico acuzase această instituție de acțiuni motivate politic împotriva lui, după ce investigase numeroși apropiați ai săi.

Rezultatul votului va fi obligatoriu dacă la referendum participă mai mult de 50% dintre alegătorii înscriși pe liste.

Același referendum va cuprinde și o întrebare privind eliminarea pensiei pe viață primite de prim-ministru și de președintele parlamentului.

Prin convocarea consultării, președintele răspunde favorabil unei petiții care a strâns circa 384.000 de semnături pentru o solicitare de organizare a unui referendum.

„Guvernul slovac respectă decizia președintelui Peter Pellegrini privind anunțul referendumului”, a transmis guvernul condus de Robert Fico.