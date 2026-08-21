În timp ce Carrefour și-a vândut magazinele din România, unul dintre cei mai importanți rivali ai Lidl și Kaufland explorează oportunități de intrare pe piață

Grupul german de retail Globus Holding, care deține rețeaua de hipermarketuri Globus Markthallen și magazinele de bricolaj Globus Baumarkt, tatonează intrarea pe piața din România, scrie Profit.ro.

Potrivit sursei citate, unul dintre șefii companiei, Matthias Bruch, Managing Director, Globus Holding, a fost în România pentru a explora oportunități de investiție, Bruch a avut discuții și cu reprezentanți ai Guvernului.

„Discuția a vizat explorarea unor posibile oportunități de investiție în România”, susține sursele Profit.ro.

Globus este unul dintre cei mai mari retaileri de produse alimentare din Germania, având afaceri și în Cehia sau Rusia, potrivit sursei citate.

Tatonarea are loc în contextul în care grupul francez Carrefour și-a vândut în acest an hypermarketurile din România către frații Pavăl (Dedeman).