În timp ce Elon Musk spune că filantropia este „foarte dificilă”, americanii au donat anul trecut o sumă record de 617.000.000.000 de dolari

Anul 2025 a adus o situație mixtă pentru economia SUA. Inflația n-a dispărut, prețurile la bunurile de bază, precum alimentele și utilitățile, au rămas ridicate, iar multe familii au resimțit în continuare presiuni financiare. Cu toate acestea, mulți americani au găsit resurse în bugetul lor pentru a-i ajuta pe ceilalți, relatează revista Fortune.

Donațiile caritabile din SUA au atins un nivel record de 617,2 miliarde de dolari în 2025, potrivit unui nou raport al Fundației Giving USA, elaborat de Școala de Filantropie Lilly Family a Universității din Indiana.

Aproximativ 394 de miliarde de dolari, adică 64% din totalul contribuțiilor, au provenit de la persoane fizice – o creștere de 1,4% față de anul precedent.

Donațiile din partea fundațiilor, care reflectă adesea filantropia miliardarilor, au crescut cu aproape 3%, ajungând la 117 miliarde de dolari. Donațiile prin moșteniri au înregistrat un salt de aproape 17%.

Creșterea reflectă, probabil, evoluția favorabilă a piețelor financiare din ultimii ani, care a determinat o creștere a valorii patrimoniilor, a declarat Amir Pasic, decanul Școlii de Filantropie a Lilly Family.

„Marele transfer de avere”

În ansamblu, deși donațiile caritabile au atins un nou record, acestea au rămas totuși în urma creșterii explozive a averii miliardarilor, care a înregistrat un salt de 16% în 2025.

Creșterea donațiilor prin testament în special sugerează că filantropia ar putea intra într-o nouă eră și ar putea marca începutul mult-așteptatului „Marele Transfer de Avere”.

Se estimează că aproximativ 124 de trilioane de dolari vor ajunge în posesia generațiilor Millennials și X până în 2048, iar această schimbare ar putea remodela dramatic viitorul donațiilor.

Ce spune Elon Musk despre donații

Schimbările din peisajul filantropic se manifestă cel mai vizibil în vârful piramidei averii, unde unele dintre cele mai bogate persoane din lume își intensifică activitatea filantropică.

MacKenzie Scott, fosta soție a lui Jeff Bezos, a devenit unul dintre cele mai proeminente exemple. Numai în 2025, filantropa în vârstă de 56 de ani a donat 19,2 miliarde de dolari, sumă care reprezintă aproximativ o treime din totalul megadonațiilor înregistrate în acel an.

Alții, însă, au fost mai sceptici cu privire la mecanismele donațiilor la scară largă.

Chiar luna trecută, Elon Musk, a cărui avere netă a depășit 1 trilion de dolari, în urma listării la bursă a SpaceX, a atacat-o direct pe Scott, argumentând că filantropia ei înrăutățește, de fapt, situația lumii.

Critica reflectă o convingere pe care Musk a exprimat-o în repetate rânduri: să donezi înțelept bani este „foarte dificil”.

„Cea mai mare provocare pe care o întâlnesc cu fundația mea este încercarea de a dona bani într-un mod care este cu adevărat benefic pentru oameni”, a spus Musk într-un podcast anul trecut.

„Este foarte ușor să donezi bani pentru a da aparența de bunătate. Este foarte greu să donezi bani pentru realitatea bunătății. Foarte dificil”, a spus Musk.