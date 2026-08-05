În vizită la Washington, noul ministru de externe britanic refuză să răspundă dacă îl mai consideră pe Trump „idiot, rasist și misogin”

Noul ministru de externe britanic Ed Miliband a discutat miercuri cu secretarul de stat american Marco Rubio, fiind invitatul acestuia la Washington, iar cu această ocazie jurnaliștii i-au adresat întrebări incomode, pe care le-a ignorat.

În timpul strângerii de mână între cei doi oficiali, jurnaliștii prezenți alături de colegii lor fotoreporteri au strigat întrebări despre aprecierea făcută de Miliband în 2016, conform căreia președintele Statelor Unite, Donald Trump, care nu își începuse încă primul mandat la Casa Albă, este „un idiot, un rasist și un misogin”. Ministrul a continuat să zâmbească și să pozeze împreună cu gazda sa, spunând doar că „așteptăm cu nerăbdare întrevederea”, relatează DPA și Agerpres.

Miliband și Rubio urmau să discute despre eforturile de redeschidere a Strâmtorii Ormuz, despre războiul din Ucraina și situația din Fâșia Gaza.

Secretary of State Marco Rubio & U.K. Foreign Secretary Ed Miliband stop for photos ahead of meeting at the U.S. State Department. pic.twitter.com/JDDZsm703F — CSPAN (@cspan) August 5, 2026

Ambasadorul american la Londra, Warren Stephens, a declarat recent că speră că șeful diplomației britanice și-a schimbat între timp părerea despre Trump. Diplomatul a promis să colaboreze cu Miliband în noul rol al acestuia, în ciuda dezacordului în chestiuni ecologiste.

Anterior, Miliband a fost ministru al energiei, funcție din care a promovat puternic politicile de emisii nete zero de dioxid de carbon și de trecere la surse de energie regenerabile, în timp ce Trump este un susținător vehement utilizării combustibililor fosili, inclusiv a petrolului din Marea Nordului, și un adversar deschis al „morilor de vânt”.

Conform unor surse ale presei, Casa Albă a fost îngrijorată de decizia premierului britanic Andy Burnham de a-l numi pe Miliband șef al Foreign Office, ministerul de externe de la Londra.