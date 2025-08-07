Înaintea întâlnirii cu Trump, Putin a decis să meargă în țara vizată de noul război comercial declanșat de liderul american

Președintele rus Vladimir Putin și premierul indian Narendra Modi se îmbrățișează la finalul reuniunii în format extins a summitului BRICS de la Kazan, Rusia, pe 23 octombrie 2024. FOTO: Alexander Nemenov / AP / Profimedia

Președintele rus Vladimir Putin urmează să efectueze o vizită în India, a anunțat joi, în timpul unei vizite la Moscova, consilierul indian pentru securitate națională, Ajit Doval, într-un moment de presiuni comerciale crescânde din partea Statelor Unite, scriu agențiile Reuters și EFE.

Oficialul indian a confirmat că vizita lui Putin a fost convenită, dar datele nu sunt încă stabilite. Presa rusă afirmă că vizita ar putea avea loc la sfârșitul lunii august.

„Suntem foarte emoționați și încântați să aflăm de vizita Excelenței Sale, președintelui Rusiei, președintele Putin, în India. Cred că datele sunt aproape definitivate”, a declarat consilierul indian pentru securitate națională, potrivit Agerpres.

Administrația de la Washington caută în prezent să forțeze India să-și diminueze relațiile cu Moscova, în special achizițiile de petrol rusesc.

Anunțul deplasării lui Putin în țara asiatică vine la o zi după ce președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care, la taxele vamale de 25% pe care le-a impus deja Indiei, a adăugat încă 25% pentru o serie de produse importate de SUA din India, motivând că acesta este un „răspuns față de cumpărarea continuă de petrol rusesc” de către India, ceea ce, potrivit Washingtonului, oferă Rusiei o sursă esențială de venit pentru finanțarea războiului din Ucraina.

Moscova denunță „o încercare grosolană” din partea lui Trump

La Moscova, guvernul rus a calificat ultimele declarații ale lui Trump drept o „încercare grosolană de a pune presiune pe un partener strategic” al Rusiei.

Potrivit Kremlinului, măsurile anunțate de SUA urmăresc să „pedepsească India pentru că își apără autonomia energetică” și nu au „nicio legătură reală cu Ucraina”.

De asemenea, Rusia și-a apărat parteneriatul strategic cu India. „Rusia și India sunt unite de legături de prietenie puternice care au rezistat testului timpului. Pentru țara noastră este prioritară consolidarea parteneriatului strategic, privilegiat și special cu India”, a declarat în timpul întâlnirii cu consilierul indian pentru securitate națională secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu.

Acesta a subliniat că Rusia este hotărâtă să continue „cooperarea activă cu obiectivul de a crea o nouă ordine mondială, mai justă și mai stabilă, și pentru a garanta supremația dreptului internațional și lupta comună împotriva provocărilor și amenințărilor contemporane”.

Oficialul rus a mai menționat că fundamentul dialogului bazat pe încredere dintre cele două țări îl reprezintă contactele periodice dintre președintele rus Vladimir Putin și premierul indian Narendra Modi.

India acuză „ipocrizia” Occidentului

Anterior, India a acuzat de „ipocrizie” statele occidentale care au exprimat critici față de relațiile sale comerciale substanțiale cu Rusia, amintindu-le de propriile lor relații comerciale cu Rusia, țară de unde Occidentul continuă să cumpere produse precum gazul natural sau uraniul.

După China, India este cel mai mare cumpărător de petrol rusesc. Anul trecut, aproximativ 36% din importurile de petrol ale Indiei au provenit din Rusia, o creștere substanțială față de procentul de aproximativ 2% în anii anteriori războiului din Ucraina.

India explică această creștere prin faptul că „livrările tradiționale (de petrol) au fost deviate către Europa după declanșarea conflictului” din Ucraina, întrucât țările europene au căutat alternative la petrolul rusesc, din dorința lor de a sancționa astfel Rusia.

Pe de altă parte, sancțiunile occidentale împotriva Rusiei, în special plafonul de preț impus petrolului rusesc sub prețul pieței, au făcut acest produs mai atractiv pentru companiile indiene, care au reușit astfel să facă economii de miliarde de dolari.

În urma noilor taxe vamale impuse de SUA, guvernul indian a afirmat că va lua „toate măsurile necesare pentru a proteja interesul național”, amintind că India și Statele Unite au desfășurat în ultimele luni negocieri pentru un acord comercial „echitabil, echilibrat și reciproc avantajos”.

Dar negocierile comerciale dintre SUA și India nu par să fi condus la un acord pe placul lui Trump. Una dintre nemulțumirile părții americane pare să fie refuzul Indiei de a-și deschide piața pentru produsele agricole – inclusiv prin autorizarea importurilor de produse modificate genetic -, în condițiile în care agricultorii formează în această țară un electorat puternic.

„Interesele agricultorilor sunt principala noastră prioritate. India nu va compromite niciodată interesele agricultorilor, fermierilor și pescarilor săi. Și știu că va trebui să plătesc personal un preț uriaș pentru aceasta dar sunt pregătit”, a declarat premierul Modi, în timpul unui discurs susținut joi la o conferință la New Delhi.

O întâlnire între președinții SUA și Rusiei va avea loc în perioada 11-17 august, ea fiind agreată în urma întâlnirii avute miercuri de Vladimir Putin cu Steven Witkoff, trimisul special al lui Trump, a relatat joi publicația rusă Kommersant. Țara gazdă nu a fost stabilită, dar Vladimir Putin a precizat joi că Emiratele Arabe Unite sunt o locație potrivită, potrivit Reuters.

Putin a confirmat, ulterior în cursul zilei, un interes reciproc pentru o întâlnire cu Donald Trump, în schimb a estimat că încă nu sunt întrunite condițiile pentru a se întâlni direct cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, deși acesta cere insistent o astfel de întâlnire cu liderul de la Kremlin pentru a conveni încheierea războiului.