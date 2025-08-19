Înalta Curte plătește chirie de 182.000 de euro pe lună Camerei de Comerț pentru sediul din București

Instanța supremă funcționează din iulie 2023, de când sediul instituției este în renovare, într-o clădire din Capitală închiriată de la Camera de Comerț și Industrie a României și a plătit deja peste 4,3 milioane de euro chiria pentru cele 24 de luni, scrie G4Media.

Chiria lunară plătită de instanța supremă pentru sediul temporar din bulevardul Octavian Goga din Capitală închiriat de la Camera de Comerț și Industrie a României este de 182.000 de euro, inclusiv TVA, servicii și utilități, potrivit unui răspuns al ICCJ la solicitarea G4Media.

Aceasta înseamnă că, începând din iulie, de când s-a mutat în acest sediu, Înalta Curte a plătit deja peste 4,3 milioane de euro pentru chiria celor 24 de luni. Din august și până în decembrie 2025, ICCJ va mai achita alte peste 910.000 de euro către Camera de Comerț, condusă de Mihai Daraban, se arată în răspunsul citat.

CSM, chirie de aproape 40.000 de euro lunar

Și Consiliul Superior al Magistraturii plătește o chirie lunară de 39.700,46 de euro pentru cele două sedii ale sale din Calea Plevnei din București, în care funcționează încă din 2005 și 2014, potrivit unui răspuns oficial al CSM la solicitarea G4media.ro.

Pentru sediul principal din Calea Plevnei 141B, CSM plătește aproape 34.000 de euro pe lună pentru un spațiu de 3.415 metri pătrați. Chiria pentru metrul pătrat este de 9,9 euro fără TVA.

Pentru sediul secundar din Calea Plevnei 139, CSM plătește lunar aproape 5.900 de lei chirie pentru un spațiu de 785 metri pătrați. Chiria pentru metrul pătrat este de 7,5 de euro fără TVA.

CSM dă vina însă pe guvern că nu i-a dat nici până acum un sediu.