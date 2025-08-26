Înainte de începutul anului școlar, este necesară o vizită la medicul pediatru pentru evaluarea stării de sănătate a copilului /Foto: Shutterstock

Orice început de an școlar pune presiune atât pe părinți, cât și pe copii. De la cumpărarea rechizitelor școlare și a garderobei și până la programarea vizitelor la medic, stabilirea unei regim alimentar adecvat și a unui program de somn suficient, lista sarcinilor care trebuie bifate poate părea copleșitoare. Iată câteva sfaturi pentru o tranziție ușoară către rutina impusă de venirea școlii.

Din lista de sarcini care trebuie duse la bun sfârșit înainte de sunetul clopoțelului care anunță debutul noului an școlar, cea mai importantă este vizita la medicul pediatru, invită dr. Katherine Piwnica, medic pediatru la NYC Health&Hospitals. Vizita ar trebui axată pe verificarea stării de sănătate a copilului, mai ales dacă acest lucru nu s-a întâmplat în decursul ultimului an.

Vaccinuri pentru protecția tuturor

Vaccinurile sunt o parte importantă a prevenției împotriva îmbolnăvirilor atât a copiilor, cât și a celor din jur. Verificați cu medicul de familie/pediatrul copilului situația imunizărilor.

Și pentru că toamna este anotimpul răcelilor și al gripelor în mod special, toți copiii cu vârste peste 6 luni ar trebui să fie imunizați împotriva gripei, recomandă medicii. Școlarii stau împreună în clase, mănâncă împreună și uneori mai și împart obiectele personale astfel încât bolile și infecțiile se pot răspândi ușor.

Testarea auzului și a vederii copiilor intră și acestea în lista priorităților școlarilor înainte de începerea cursurilor. Orice modificări sesizate sunt importante, iar înainte de debutul școlii măsurile sunt mai ușor de luat.

Rutine bine stabilite de somn, masă și exerciții

O dietă echilibrată este esențială pentru dezvoltarea fizică și cognitivă a unui copil. Alimentația sănătoasă, notează Mayo Clinic, îi ajută pe copii să-și mențină nivelul de energie, să se concentreze mai bine la școală și, în general, să se dezvolte armonios. Copiii au nevoie de cantități diferite de nutrienți în funcție de vârstă. Ei trebuie încurajați să mănânce fructe și legume. Când consumă pâine sau paste, cele indicate sunt produsele alcătuite 100% din cereale integrale, potrivit Ghidului de resurse nutriționale.

Fiecare zi trebuie să înceapă cu un mic dejun sănătos compus din alimente proaspete, inclusiv lactate, fructe, proteine, legume și cereale integrale. Gustările nutritive sunt cele din fructe, nuci și iaurt. În zilele mai calde, copilul trebuie încurajat să bea multă apă pentru a rămâne hidratat. Gustările care conțin zahăr și băuturile îndulcite trebuie reduse la minimum pentru a preveni obezitatea și apariția cariilor dentare.

Somnul suficient este, la rândul lui, esențial pentru ca un copil să rămână sănătos și să aibă succes la școală. Odihna insuficientă poate afecta memoria, capacitatea de concentrare a unui copil, creativitatea și învățarea. În general, lipsa somnului este legată de performanțe școlare scăzute, prezență școlară precară și întârzieri frecvente la cursuri.

Pentru un somn odihnitor părinții trebuie să creeze copilului o rutină înainte de culcare. De obicei, un copil normal de vârstă școlară are nevoie de 8-10 ore de somn în fiecare zi. Expunerea la ecrane trebuie redusă cu o oră înainte de culcare pentru a promova o calitate mai bună a somnului. De ajutor poate fi o lumină de veghe de culoare roșie în camera celui mic, știut fiind că aceasta ajută la eliberarea melatoninei.

Timp limitat petrecut în fața ecranelor

Dispozitivele electronice precum laptopurile, tabletele, telefoanele mobile fac parte astăzi din viața tuturor. Copiii le pot folosi pentru a-și face temele, pentru a se conecta cu prietenii sau pentru a se juca. Începutul anului școlar este un moment bun pentru a-i ajuta pe cei mici să stabilească limite atunci când folosesc ecranele la școală și acasă. Pentru a echilibra timpul petrecut în fața ecranelor, părinții îi pot încuraja pe cei mici să facă din activitatea fizică o regulă a fiecărei zile.

Specialiștii americani recomandă excluderea ecranelor din viața copiilor cu vârsta sub 2 ani și limitarea la 1-2 ore pe zi pentru copiii cu vârsta de 2 ani și peste. Utilizarea smartphone-urilor ar trebui amânată după vârsta de 14 ani, potrivit aceleiași surse.

Nu în ultimul rând, succesul academic este strâns legat de echilibrul emoțional și sănătatea mintală. Bullying-ul – fizic, verbal sau pe rețelele de socializare – este, în multe școli, o problemă serioasă care afectează semnificativ sănătatea mintală și emoțională a copiilor.

Hărțuirea la școală trebuie luată în serios atât de părinți, cât și de profesori care trebuie să-i învețe pe cei mici câteva tehnici de a se împotrivi eficient agresorilor. Astfel, copiii trebuie să știe că se pot adresa cu încredere profesorilor sau reprezentanților școlii atunci când sunt victime ale hărțuirii în mediul școlar, că trebuie să-și păstreze calmul, dar să spună „stop” în mod ferm și să plece din situația respectivă. Dacă este cazul, părinții trebuie să ia în considerare consilierea profesională pentru a-l ajuta pe copil să facă față efectelor bullying-ului.

Anul școlar înseamnă mai mult decât rechizite și activități noi

Copilăria și adolescența sunt perioade pline de provocări și schimbări, iar mulți copii suferă dezechilibre emoționale la care părinții este bine să fie atenți. Semnele acestor dezechilibre pot fi atât dificultățile de învățare, absențele de la școală, cât și problemele de somn sau diferitele semne fizice.

Este util ca părintele să rămână apropiat de copilul său, să-i reamintească faptul că îi poate spune orice îl preocupă sau îl îngrijorează. Și că este în regulă să ceară ajutor dacă simte această nevoie.

Prin urmare, pregătirea pentru noul an școlar implică mai mult decât cumpărarea de rechizite școlare și actualizarea calendarului cu activități, conchide dr. Christina Andrist, medic pediatru, citată de Mayo Clinic.

Este vorba, mai ales, despre a prioritiza sănătatea și bunăstarea copilului, astfel încât acesta să poată avea succes academic.

Prin programarea controalelor medicale pentru copii, menținerea la zi a schemelor de vaccinare, asigurarea unei nutriții echilibrate, a unui somn adecvat, prin combaterea bullying-ului și modelarea obiceiurilor sănătoase, părinții își pot ajuta copilul să aibă un an școlar sănătos, productiv și plin de succes.