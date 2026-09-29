Inaugurare pe Valea Prahovei. Se deschide șoseaua care ar trebui să rezolve unul dintre marile puncte de blocaj de pe DN 1

Centura oraşului Comarnic se deschide joi, 1 octombrie, anunţă Consiliul Judeţean Prahova. Noua șosea lungă de aproape 6 kilometri, cu doar o bandă pe sens, le va permite șoferilor să ocolească mai ușor orașul Comarnic, astfel încât să fie eliminat unul din punctele de aglomerație de pe Valea Prahovei.

Lucrările au început în urmă cu trei ani și abia acum au ajuns la final.

Proiectul rutier a presupus realizarea unor poduri noi peste râul Prahova, inclusiv a unui viaduct care pornește din DN1, supratraversează calea ferată și cursul de apă și continuă tăind marginea unui deal.

Centura orașului Comarnic va fi deschisă joi, de la ora 14.00, conform Consiliului Județean Prahova.

„Cu o lungime de aproape 6 kilometri, noua variantă ocolitoare a oraşului Comarnic este destinată preluării unei părţi din traficul de pe DN1 şi reducerii presiunii asupra circulaţiei prin localitate. Traseul ocoleşte Comarnicul pe partea de vest şi se conectează la DN1 prin două intersecţii amenajate cu sensuri giratorii”, spune Consiliul Judeţean Prahova, într-un comunicat citat de News.ro

Cum arată Centura Comarnic, înainte de deschidere:

Consiliul Judeţean Prahova precizează că Centura Comarnic include lucrări complexe de infrastructură, între care poduri şi un pasaj cu o lungime de aproximativ 380 de metri peste râul Prahova şi magistrala feroviară Ploieşti-Braşov.

6 kilometri care dublează DN1

Centura Comarnic este o șosea nouă care ocolește orașul și DN1 prin partea de vest. Noul drum are o lungime de aproape 6 kilometri și două benzi de circulație – câte una pe sens. La intersecțiile cu DN1 au fost realizate două sensuri giratorii de mari dimensiuni.

Proiectul a presupus realizarea a trei poduri noi, dublarea unui pod existent peste râul Prahova și realizarea unui pasaj prin care centura să supratraverseze râul Prahova și calea ferată Ploiești-Brașov.

Varianta de Ocolire Comarnic / Sursa: Pro Infrastructura

Contractul a fost semnat cu Asocierea Frasinul SRL (lider) – SC Artehnis SRL, la valoarea de 236,74 milioane de lei fără TVA. Cu toate acestea, în mai 2025 Ministerul Transporturilor a aprobat în Guvern creșterea valorii întregului proiect până la 470 milioane, din care 430 de milioane pentru lucrări și materiale de construcții.

Contractul a fost semnat în mai 2023, a primit undă verde pentru proiectare și construcție în toamna acelui an și presupunea un termen de 24 de luni – 3 luni pentru proiectare și 21 de luni pentru execuție. Astfel, sfârșitul anului 2025 reprezintă termenul de finalizare, însă acest termen a fost depășit și finalizarea prelungită până în această vară, termen depășit și el.