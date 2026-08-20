Încă o lovitură pentru sistemul energetic: centrala de la Turceni se oprește în plină criză

România este nevoită să mai închidă o centrală în plină criză energetică, de această dată din cauza unei defecțiuni tehnice. Este vorba de centrala de la Turceni, pe cărbune, care funcționa cu un singur grup.

Unitatea a fost oprită noaptea trecută, din cauza unei defecțiuni la un cazan, care s-a fisurat, după cum arată datele Transelectrica. Potrivit informațiilor operatorului de transport, centrala va fi oprită până duminică, la ora 23:59.

Secretar de stat: „Totul este sub control”

Grupul de la Turceni asigura circa 200 de MW, însă, foarte important, această electricitate putea fi livrată inclusiv în vârful de consum de seară. În prezent, în sistemul energetic intră circa 800 de MW de electricitate produsă din cărbune, față de peste 1.000 MW înainte de oprirea centralei Turceni.

Cum va fi acoperit consumul de energie al României, în noile condiții?

Contactat de HotNews, Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a spus că nu este necesară solicitarea ajutorului transfrontalier de urgență în noile condiții.

„Sunt sub 300 MW care azi și mâine pot fi compensați din eolian și avem suficiente disponibilități pentru import. În weekend, totul este sub control, iar luni vor reporni”, a susținut Bușoi.

Urmează câteva zile caniculare, cu consum energetic ridicat

Administrația Națională de Meteorologie a emis coduri de caniculă valabile în toată țara, cu excepția județelor Constanța și Tulcea, pentru următoarele zile. Temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și vor atinge 40 de grade în unele zone, potrivit meteorologilor.

Se așteaptă așadar o nouă perioadă de consum ridicat de electricitate, ca urmare a folosirii aparatelor de aer condiționat. Vârful de consum este estimat pentru vineri, urmând ca în weekend să scadă.

Comandamentul Energetic Național, reunit marți, a concluzionat că România poate traversa cu bine următoarea perioadă caniculară cu capacitățile de producere existente și apelând la importuri, însă la acel moment era disponibilă și centrala Turceni. Centrala Nucleară de la Cernavodă, care asigura 20% din consumul de energie al țării, este închisă în totalitate din 13 august.