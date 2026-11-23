FC Botoșani este la un pas de a numi un tehnician din străinătate pe banca tehnică. Finanțatorul clubului, Valeriu Iftime, a dezvăluit că discuțiile sunt pe final și speră să parafeze actele chiar în cursul acestei zile.

Iftime ține deocamdată secretă identitatea viitorului antrenor. Conducerea a analizat variantele disponibile ca urmare a remizei cu FC Voluntari (3-3, după ce FC Botoșani a condus cu 3-0) și a seriei de șase meciuri fără victorie.

Valeriu Iftime a precizat în ce stadiu se află negocierile cu noul tehnician:

„Încă nu am numit antrenor. Astăzi sper să semnăm cu el. Momentan, nu vă pot spune despre cine este vorba. Nu este român. Cu Marius Croitoru am vorbit, va pleca, asta e. A avut ghinion să știți, pur și simplu nu i-a mers de data asta.

Rezultate nu au fost, dar să știți că echipa juca. Am avut meciuri foarte bune, dar care nu s-au încheiat cum am vrut noi. Marius credea că o va scoate la capăt.

Urmează 4 meciuri complicate. Era greu… Publicul și toată lumea de pe lângă m-au convins să schimb antrenorul”, potrivit digisport.ro.

FC Botoșani ocupă locul 12 în clasamentul SuperLigii, cu 16 puncte după 16 etape.