Încă un „Cisotti” la FCSB: „Gemeni! Pentru aia l-a adus”

Mihai Stoica, managerul general al clubului FCSB, l-a asemănat pe Meriton Korenica, noul jucător al roș-albaștrilor, cu Juri Cisotti.

Oficialul grupării bucureștene este impresionat de faptul că fotbalistul kosovar poate evolua pe mai multe poziții, la fel ca italianul.

„Plecând Tănase s-a schimbat situaţia, dar când era Tănase şi Cisotti nu ştiu dacă era cazul să luăm un al doilea Cisotti, că eu aşa îl văd pe Korenica. I-am văzut azi mergând unul lângă altul, erau gemeni.

Joacă orice. Orice jucător joacă orice când vrea să joace, dar bineînţeles că aia e poziţia lui de bază (n.r. – al doilea vârf). Dar pentru aia l-a adus şi Gigi, chiar dacă el gândea ca să joace în stânga, dar Gigi d-aia l-a adus, să aibă cifre şi să-l vândă. Gigi îl va vinde, sunt convins de asta”, a declarat Stoica, potrivit orangesport.ro.

Pe lângă poziția sa preferată, Korenica mai poate evolua și mijlocaș central sau atacant lateral stânga. Kosovarul a marcat 27 de goluri și a livrat 17 pase decisive în cele 110 meciuri disputate în tricoul lui CFR Cluj.